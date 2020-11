Katamari Damacy REROLL disponible maintenant

Bandai Namco vous rappelle aujourd’hui la sortie de Katamari Damacy REROLL, qui est maintenant disponible pour PS4 et Xbox One.

Après que le roi du cosmos ait détruit toutes les étoiles du ciel, il envoie son fils le prince pour rééquiper les étoiles célestes d’étoiles brillantes. Pour cela, il doit faire rouler les soi-disant katamari sur terre jusqu’à ce qu’ils deviennent de plus en plus gros. Ils attirent toutes sortes de choses, des stylos et des bonbons aux voitures, aux bâtiments, aux animaux, aux personnes et bien plus encore.

Dans ce remaster, les joueurs peuvent s’attendre à des graphismes détaillés et charmants, des commandes fluides et des niveaux de difficulté adaptés, ainsi qu’une bande-son jazz détendue.