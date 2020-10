Karlie Kloss attend son premier enfant avec son mari, Joshua Kushner, après que le couple se soit marié il y a deux ans.

Karlie Kloss est enceinte.

La mannequin de 28 ans attendrait son premier enfant avec son mari Joshua Kushner, selon des sources proches du couple.

S’adressant au magazine People, un initié a déclaré: «Karlie est ravie d’attendre son premier enfant en 2021. Elle sera la mère la plus incroyable.»

Karlie et Joshua se sont mariés en octobre 2018 et avaient auparavant défendu sa décision d’épouser l’homme d’affaires de 35 ans, après avoir reçu des critiques en ligne pour son choix de partenaire, car le frère de Joshua, Jared Kushner, est l’aide présidentielle et est également marié. à Ivanka Trump, la fille du président américain controversé Donald Trump.

Elle a déclaré: «J’ai vraiment suivi mon cœur en choisissant d’être avec la personne que j’aime, malgré les complications qui en découlaient. Tu sais, je savais que pour moi, ça valait le coup de se battre pour ça.

La beauté blonde a ajouté qu’elle s’efforce toujours d’être «fidèle à [her]soi », et veille à écouter son cœur car il lui dit généralement« exactement quoi [she] a besoin d’entendre ».

Elle a expliqué: «Je pense que dans ma carrière aussi, vous savez, être fidèle à mon cœur ou être fidèle à moi-même, quand je sais que quelque chose ne correspond pas à qui je suis et au message que je veux envoyer au monde, ou le genre de personne que je veux être peut-être qui revient au personnage. Mais comme, mon cœur me dit souvent exactement ce que j’ai besoin d’entendre. Et je ne l’ai pas toujours écouté.

Karlie a été ouverte sur ses opinions politiques et sa relation dans le passé, insistant sur le fait que sa romance ne change pas les «valeurs libérales» qu’elle a toujours défendues.

Elle a déclaré: «Je choisis de me concentrer sur les valeurs que je partage avec mon mari, et ce sont les mêmes valeurs libérales avec lesquelles j’ai grandi et qui m’ont guidé tout au long de ma vie.»

Et le mannequin a également déclaré que les opinions politiques de sa belle-famille ne reflétaient pas nécessairement les siennes.

Elle a ajouté: «Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne dans ce pays qui n’est pas nécessairement d’accord avec sa famille sur la politique. J’ai voté en tant que démocrate en 2016 et j’ai l’intention de faire de même en 2020. »