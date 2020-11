Karen Gillan est une assassin d’élite – / Film

Il vous suffit de dire les mots « thriller assassin féminin avec Karen Gillan, Lena Headey, Michelle Yeoh, Angela Bassett, et Carla Gugino»Pour nous de vouloir injecter le film dans nos veines immédiatement. Ou, dans le cas de Milkshake à la poudre, bois tout. Mais nous ne pouvions pas demander un thriller d’assassin féminin plus étoilé, ni un thriller qui pourrait voyager plus rapidement en tête de nos listes les plus attendues. Obtenez une ruée vers le sucre indispensable avec le Milkshake à la poudre regardez d’abord les photos ci-dessous.

Premier coup d’œil au lait frappé à la poudre





Karen Gillan a toujours été immensément regardable dans les ensembles à gros budget dans lesquels elle a joué comme Jumanji: Bienvenue dans la jungle et gardiens de la Galaxie, et maintenant elle peut diriger un ensemble étoilé avec Milkshake à la poudre. Gillan incarne Sam, un assassin élevé par un syndicat du crime impitoyable après avoir été abandonnée par sa mère Scarlet (Lena Headey), une ancienne assassin d’élite. Mais lorsqu’un travail impliquant une fille innocente de 8 ans (Chloe Colemaan) tourne mal, Sam doit se tourner vers sa mère et une équipe mortelle connue sous le nom de Bibliothécaires (Angela Bassett, Michelle Yeoh et Carla Gugino) pour obtenir de l’aide.

Écrit par Navot Papushado & Ehud Lavski et réalisé par Papushado, Milkshake à la poudre n’a pas besoin de beaucoup de terrain – il a déjà un casting de femmes étoiles qui pourraient dominer l’écran par elles-mêmes. Ensemble, il est presque intimidant d’imaginer quel genre d’effet Bassett, Yeoh, Gugino et Headey pourraient avoir. Bien que je sois un peu sceptique quant à la prémisse centrée sur un enfant – Colemaan a joué dans le vaguement similaire Mon espion, qui était une comédie d’action jetable adaptée aux familles – ce qui suggère que Milkshake à la poudre virera aussi vers le côté comique. Mais avec un casting comme celui-ci, Milkshake à la poudre est en tête du menu de nos films les plus attendus.

Voici le synopsis de Milkshake à la poudre:

Sam (Karen Gillan) n’avait que 12 ans lorsque sa mère Scarlet (Lena Headey), un assassin d’élite, a été forcée de l’abandonner. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce hit-woman. Elle utilise ses «talents» pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de l’entreprise. Elle est aussi efficace que fidèle. Mais quand un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fillette de 8 ans – Emily (Chloe Colemaan). Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre: retrouver sa mère et ses associés mortels: les bibliothécaires (Angela Bassett, Michelle Yeoh et Carla Gugino). Ces trois générations de femmes doivent maintenant apprendre à se faire confiance, à tenir tête à The Firm et à leur armée d’hommes de main, et à soulever l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Milkshake à la poudre n’a pas encore de date de sortie en salles, mais STXfilms annonce qu’il «arrive bientôt».

