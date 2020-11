Karamo Brown «  frappé  » par une personne mystérieuse

2020-11-16 15:00:06

La star de ‘Queer Eye’ Karamo Brown s’est séparée de son fiancé en septembre, mais a taquiné qu’il était maintenant « amoureux » de quelqu’un d’autre.

Karamo Brown est «amoureux» de quelqu’un.

La star de Queer Eye a révélé en septembre que lui et son fiancé Ian Jordan avaient mis fin à leur relation de 10 ans au cours de l’été et qu’il semble maintenant qu’il soit passé à autre chose et qu’il ait trouvé quelqu’un d’autre.

Interrogé sur ses récents commentaires sur son intérêt à être sur «The Bachelor» à l’avenir, Karamo a dit à E! News: « C’était une blague complète. C’était comme quelque chose de drôle.

« Je suis en fait frappé par quelqu’un en ce moment, donc juste vous savez, dans ce monde passionné et faire ce que je dois faire. Pas de baccalauréat pour moi, je vais me concentrer sur aider les gens à avoir des transformations et de la croissance. C’est ce que je dois faire. c’est a propos de. »

Karamo a récemment eu 40 ans et bien qu’il ait ressenti des douleurs, il a appris à mieux prendre soin de lui maintenant qu’il est plus âgé.

Il a dit: «40 est le nouveau 40 et j’en suis fier. Ça fait du bien.

«Mon corps me faisait un peu mal ce matin. Mon dos me faisait mal. Mon pied me faisait mal. Mais tu sais, j’ai travaillé, j’ai fait un petit étirement. Cela te permet juste de savoir qu’en vieillissant, tu as juste besoin de vraiment prenez soin de votre corps.

« Parce que quand j’avais 20 ans, j’en ai abusé. Maintenant, tout est question de soins personnels. »

Karamo a récemment expliqué que lui et Ian s’étaient séparés mais restaient de « bons amis » et ne voulaient rien d’autre que du bonheur l’un pour l’autre.

Il a dit: « Cela a été reporté à cause de la pandémie, mais maintenant c’est officiellement reporté. Mon fiancé et moi, nous étions ensemble depuis 10 ans et nous nous sommes séparés il y a environ trois mois et demi.

« Heureusement, il n’y avait pas de triche. Nous sommes de bons amis. C’est très bien quand c’est ‘Je t’aime encore et je te soutiens’ et je veux qu’il soit heureux, il veut que je sois heureux, mais oui, plus de mariage. »

