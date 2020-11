Kara Mara n’a fait qu’Iron Man 2 pour cette raison

Vous vous souvenez quand Kate Mara est apparue dans Iron Man 2? Il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas.

Récemment époustouflant dans Un enseignant, Mara a fait une apparition ridiculement brève dans Iron Man 2. Le MCU a souvent eu des camées plaisantes aux fans dans ses 23 films, mais l’apparence de Mara est toujours un peu épouvantable.

À vrai dire, Kate Mara était à l’écran pendant une poignée de secondes dans Iron Man 2. Pour une actrice si talentueuse et avec une telle valeur de nom, il semble étrange de l’utiliser de cette manière – mais maintenant, Kate a suggéré qu’il y en avait plus. des plans plus charnus sont en cours pour sa touche MCU.

S’adressant à Collider, Mara a expliqué:

«J’ai eu une réunion avec [Iron Man 2 director] Jon Favreau pour cela et ils m’ont dit: « C’est une très, très petite partie, mais c’est avec Robert Downey et Jon, et ce sera vraiment amusant. Et souvent, ils ramènent ces personnages dans des rôles plus grands et plus substantiels. Ce n’était pas une promesse, mais c’était définitivement quelque chose qui m’avait été suggéré. C’est donc la raison pour laquelle j’ai même participé à la réunion. »