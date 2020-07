Kanye West choque Twitteratis affirmant que le film oscarisé «GET OUT» est basé sur sa vie .. !! Lisez ici en détail .. !!

On dirait que, après Donald Trump, Kanye West est la prochaine personne à tout mettre en œuvre pour sa course présidentielle. Juste après ses débuts bizarres en Caroline du Sud, dans lequel il portait une veste de style militaire avec «2020» rasé à l’arrière de la tête, Kanye se concentre maintenant sur attirer l’attention sur les médias sociaux. Pendant le rassemblement, il a prononcé un discours d’une heure et a exprimé ses réflexions et ses projets. Également à un moment donné, il a commencé à pleurer pour attirer la sympathie des personnes présentes.

La diatribe Twitter

Hier, Kanye a démontré qu’il subissait une panne très sociale sur la populaire plateforme de médias sociaux Twitter. La diatribe a commencé par un post, sans aucun commentaire, de la vidéo de Michael Jackson sur sa célèbre chanson «Black Or White». Ensuite, Kanye vient de perdre son sang-froid. Il a commencé à cibler les membres de sa propre famille, notamment sa femme Kim Kardashian et Kris Jenner.

Dans l’un de ses tweets, Kanye a affirmé qu’il avait supplié Dieu de ne jamais permettre à la mère de North de la faire photographier pour Playboy. Il a également déclaré que le nom de Bill Cosby avait commencé à être tendance sur Twitter après que NBC l’ait enfermé, le déshonorant en le faisant.

Lors de son rassemblement, il a également choqué tout le monde en disant qu’il avait failli tuer sa fille alors que son épouse Kim optait pour l’avortement de leur fille, North, qui a maintenant sept ans.

‘Get Out’ et Kanye

Il a également comparé sa vie au film primé aux Oscars en 2017, « Get Out », alors qu’il soulignait que sa femme tentait de trouver un médecin pour l’enfermer. Il n’y a pas d’association positive entre être boulonné et Get Out de Jordan Peele, un film où (alerte spoiler) certains professionnels du bien-être émotionnel discrètement terribles utilisent des techniques ennuyeuses sur leurs visiteurs.

Quelques messages ont depuis été effacés, et d’autres sont extraits à l’heure de la rédaction. Le hashtag «Pray for Ye» était à la mode tard dans la nuit alors que les fans et les spectateurs s’entassaient et s’inquiétaient pour son bien-être.

La diatribe alarmante de Kanye sur Twitter va de l’avant sur les points d’impact de divers rapports selon lesquels West n’a pas documenté le travail administratif essentiel pour que son nom apparaisse sur le formulaire de vote présidentiel de Caroline du Sud.