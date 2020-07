Kanye West annonce «Je me présente pour le président» en 2020

Kanye West jette son chapeau MAGA dans l’arène politique, annonçant sur Twitter qu’il se présente aux élections présidentielles des États-Unis… en 2020.

« Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis ! # 2020VISION», A-t-il tweeté le 4 juillet, le jour le plus patriotique de l’année.

Ce n’est pas la première fois Yeezus a dit qu’il se présente pour le commandant et le chef. En acceptant le prix Michael Jackson Video Vanguard aux MTV’s Video Music Awards en 2015, il a déclaré au public stupéfait: «Comme vous auriez probablement pu le deviner à ce moment-là, en 2020, j’ai décidé de me présenter aux élections présidentielles.»

Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis ????????! # 2020VISION – vous (@kanyewest) 5 juillet 2020

La déclaration de West lors de cette cérémonie de remise des prix n’a pas été prise très au sérieux à l’époque pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’il a admis avoir fumé «un petit quelque chose» pour renverser «le bord» juste avant de monter sur scène. Mais aussi récemment qu’en novembre 2019, il a déclaré aux invités du Fast Innovation’s Festival qu’il se présentait pour le poste de président en 2024, ce qui a suscité un bon rire de la part des participants.

« De quoi vous riez tous? » il a répondu. «Nous créerions tellement d’emplois! Je ne vais pas courir, je vais marcher. Quand vous voyez les gros titres disant que Kanye est fou – un Afro-Américain sur trois est en prison et toutes les célébrités sont également en prison parce qu’elles ne peuvent rien dire, elles n’ont pas d’opinion, elles ont tellement peur! »

Au fil des ans, West s’est fait de plus en plus entendre sur la politique et son soutien au président Trump. En octobre 2018, West a déjeuné avec Trump à la Maison Blanche, moment où, selon le New York Times, ils ont discuté des possibilités d’emploi pour les anciens détenus et de l’espoir du rappeur d’augmenter les emplois dans la fabrication dans la région de Chicago.

Son étreinte du président n’était qu’une bonne nouvelle pour Trump, dont le soutien parmi les hommes noirs a doublé, passant de 11% à 22% dans la semaine qui a suivi leur rencontre.

Il n’est pas clair pour le moment sous quel parti politique l’Occident se présentera. Les représentants de West et de la Maison Blanche n’ont pas répondu à la demande de commentaires.