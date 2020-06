Kane Cornes suggère que les échecs de Carlton pourraient conduire au départ de Patrick Cripps

Le grand Kane Cornes de Port Adélaïde a suggéré que le capitaine de Carlton, Patrick Cripps, pourrait quitter le club si sa fortune sur le terrain ne changeait pas dans un proche avenir.

Cripps et les Blues regardent le baril d’une autre saison sans action finale après un début de saison de 0-2, avec un voyage à Geelong imminent au troisième tour.

Avec la sortie du contrat du double All-Australian fin 2021, la pression est sur les Bleus pour le convaincre de se réengager dans le club à long terme.

Alors que Cripps avait précédemment indiqué qu’il avait l’intention de rester à Carlton pendant la majeure partie de sa carrière, Cornes a suggéré qu’un manque de succès pourrait tourner la tête du skipper des Blues.

« Je regarde la carrière de Patrick Cripps et il a été un véritable bourreau de travail. Il porte cette équipe depuis la minute où il est entré », a-t-il déclaré. Footy Classified.

Carlton a du mal à être compétitif pendant des années malgré l’excellence sur le terrain de Patrick Cripps (Getty)

« Je me demande s’il regarde ses coéquipiers comme Marc Murphy et Kade Simpson qui sont à Carlton depuis toujours et ont remporté quatre finales entre eux.

« Cripps n’a pas encore disputé de finale et regarde de nouveau le baril des disparus. »

Cornes a suggéré que Cripps pourrait regarder l’exemple de l’ancienne star des Suns Tom Lynch quittant un club tout en étant capitaine afin de poursuivre le succès de son poste de premier ministre.

« Il est à nouveau hors contrat à la fin de 2021, il aura (presque) 27 ans, regarde-t-il Tom Lynch et pense-t-il que Tom Lynch est parti capitaine de Gold Coast à 26 ans à Richmond et remporte un drapeau, ou Patrick Cripps est-il destiné à avoir une carrière comme Marc Murphy? » il a dit.

Cornes a suggéré que Cripps pourrait être tenté de poursuivre le succès comme la star de Richmond Tom Lynch (Getty)

« S’ils ratent à nouveau les finales, il aura 26 ans au premier tour l’an prochain et n’a pas disputé de finale.

« Vous pensez que si vous vous mettiez à sa place, vous lui en voudriez d’avoir essayé d’aller dans un club qui jouerait et jouerait dans certaines finales?

« S’il n’a pas disputé la finale à la fin de son contrat d’agent libre en 2021, je ne lui en voudrai pas de partir ou de regarder autour de lui si les choses vont dans le même sens qu’elles semblent être à nouveau à Carlton cette an. »

La célèbre chroniqueuse de l’AFL, Caroline Wilson, a plongé la chaussure dans l’avenir des Blues et des Cripps, en disant qu’il avait été vendu sur un plan qui a jusqu’à présent été un échec.

Caroline Wilson a déclaré que Cripps avait été vendu lors d’une reconstruction qui avait échoué par l’ancien directeur de la liste Stephen Silvagni (The Age)

« On lui a vendu une reconstruction qui n’a pas fonctionné. Je vais être brutale ici, les politiques mises en place par Stephen Silvagni n’ont pas fonctionné », a-t-elle déclaré. Footy Classified.

« Ils ont choisi le mauvais entraîneur la première fois, nous ne savons pas s’ils ont choisi le bon ou le mauvais entraîneur alors que nous sommes assis ici.

« Cela doit être terriblement frustrant pour un joueur à qui une vision a été vendue par une équipe de recrutement et une équipe de football qui ne s’est pas concrétisée. »

Bien qu’il soit considéré comme l’une des équipes les plus jeunes de la ligue, l’âge moyen des Bleus pour le tour 2 s’est avéré être l’un des plus anciens en comparaison.

Les victoires ont été rares pour Patrick Cripps au cours de ses six années dans l’AFL jusqu’à présent (AAP)

Footy Classified L’animateur Craig Hutchison a déclaré que l’âge moyen de la liste était un signe problématique pour les Bleus.

« Ils n’ont pas choisi une équipe de reconstruction, ils ont choisi Betts et Simpson qui sont 33 chacun », a-t-il dit.

« Il est difficile de connaître une autre équipe classée 17e dans la composition qui affronte deux joueurs de 33 ans.

« Ils doivent décider ce qu’ils sont. Je pense qu’ils pensent qu’ils sont plus proches qu’ils ne le sont d’être une bonne équipe.

« Ils sont loin d’être une bonne équipe. Je ne pense pas qu’ils puissent s’améliorer l’année dernière. »