Kane Cornes s’interroge sur la poursuite de Joe Daniher des Sydney Swans après la dernière blessure de Lance Franklin

Le grand Kane Cornes de Port Adélaïde s’est demandé si la dernière blessure aux ischio-jambiers de Lance Franklin ferait avorter les Sydney Swans de son intention de recruter Joe Daniher.

Sydney a fait de son mieux pour éloigner la vedette d’Essendon au cours de la période commerciale de l’AFL l’année dernière après que Daniher a soumis une demande commerciale, mais les deux parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un accord.

Maintenant, Franklin devrait manquer jusqu’à 10 semaines avec sa troisième blessure grave aux ischio-jambiers au cours des 18 derniers mois, et Daniher doutant de jouer cette année, Cornes a suggéré que les Swans devraient chercher ailleurs le successeur potentiel de Franklin.

« Nous savons à quelle distance ils se trouvaient avec Joe Daniher », a-t-il déclaré AFL Sunday Footy Show.

Est-ce que le dernier coup de blessure de Lance Franklin amènera les Swans à chercher ailleurs son futur remplaçant? (Getty)

« Il n’a pas beaucoup joué (pour Essendon) ces dernières années, il y avait Kurt Tippett qui ne travaillait pas et Sam Reid qui était un joueur sujet aux blessures et maintenant vous avez Buddy Franklin qui est sujet aux blessures .

« Ils vont pour Daniher maintenant? Vous ne pouvez probablement pas vous le permettre et dans la situation dans laquelle ils se trouvent, ils ont probablement besoin de reconstruire, d’aller au repêchage et d’aller découvrir un attaquant dans le repêchage plutôt que d’en obtenir un dans un autre club. .

« Je ne peux tout simplement pas les voir défier au sommet, si Franklin ne joue pas et prend 10% de son plafond salarial, il va être très difficile d’aller chercher Joe Daniher et de risquer d’avoir deux joueurs clés qui sont blessés dans leur ligne avant. «

Il existe des doutes majeurs quant à la durabilité de Lance Franklin à l’avenir (Getty)

Bien qu’il soit lié aux Swans, Daniher reste concentré sur le retour sur le terrain pour les Bombers quelque temps cette saison, et a récemment été repéré en train de faire des exercices de course non liés au football à l’entraînement.

Avec Franklin susceptible de manquer la majorité de la saison, le grand Matthew Lloyd d’Essendon a suggéré que Sydney devrait asseoir le joueur de 33 ans pour le reste de la saison.

« Je ne pense pas qu’il revienne avant les rounds 10 ou 11 », a-t-il déclaré AFL Sunday Footy Show.

« S’ils ne sont pas en lice pour la finale, je ne pense tout simplement pas qu’ils devraient le jouer du tout.

« Je pense juste que nous ne verrons pas Buddy avant l’année prochaine. Pourquoi voudriez-vous le remettre là-bas? »