Kane Cornes critique les protocoles COVID-19 «  comiques  » de l’AFL

Le grand Port Adélaïde, Kane Cornes, a critiqué l’AFL pour ses protocoles « comiques » COVID-19 publiés avant le retour de la saison le 11 juin.

Une note divulguée a montré les règles strictes que les joueurs devront respecter une fois le jeu repris, règles qui incluent une interdiction des high-fives et des poignées de main ainsi que les joueurs tenus de rester à 1,5 m l’un de l’autre sur le banc d’échange.

Cependant, Cornes n’a pas été impressionné par les protocoles, affirmant qu’ils n’avaient pas de sens car les joueurs étaient proches les uns des autres sur le terrain.

« On demande à ces joueurs de sortir et de s’écraser, de transpirer, de s’attaquer », a-t-il déclaré. Footy Classified.

« Nous demandons tellement à nos joueurs dans leur vie de tous les jours que, dans le feu de l’action et dans le feu de l’action, vous demandez à un joueur qui se donne un objectif incroyable de ne pas battre cinq de ses coéquipiers. Pensez-vous qu’il va y penser?

Les joueurs seront séparés de 1,5 m chacun assis sur le banc d’échange selon les protocoles (Getty)

« Nous allons avoir des dobbers sur les réseaux sociaux qui prendront des captures d’écran des joueurs disant: » Il y a un high-five « ou » Il est assis 30 cm trop près de son compagnon sur le banc « .

« C’est une blague. Les gens ne sont pas stupides, ils comprennent que les joueurs vont être côte à côte en transpirant, en se cognant et en tachant, vous ne pouvez pas leur imposer ces restrictions. »

cependant, Footy Classified l’animateur Craig Hutchison n’a pas été d’accord avec le détenteur du record des Power Games.

« Kane, c’est le symbolisme. C’est le message que vous envoyez à la communauté », a-t-il dit.

« Il y a des choses qui sont contrôlables et des choses qui sont incontrôlables. L’incontrôlable est la chaleur de la bataille et du jeu sur le terrain et les choses que vous ne pouvez pas contourner quoi qu’il arrive.

« Les domaines contrôlables sont les domaines que vous pouvez corriger, et c’est là que vous vous asseyez sur le banc et quels messages vous envoyez à la communauté. Nous sommes au milieu d’une pandémie, Kane.

« Pourquoi prendriez-vous un risque inutile dans une zone où vous n’en avez pas besoin? »