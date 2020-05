Kane Cornes affirme que la victoire au poste de Premier ministre sur la côte Ouest serait une réussite de tous les temps

Le grand Kane Cornes de Port Adélaïde a déclaré que si une équipe de WA ou SA devait remporter le poste de Premier ministre de l’AFL 2020, ce serait l’une des plus grandes réalisations de tous les temps.

La saison de l’AFL devant reprendre le 11 juin, West Coast, Fremantle, Adelaide et Port Adelaide s’installeront tous sur la Gold Coast en raison des restrictions gouvernementales en WA et SA.

La côte ouest et Fremantle auront le luxe de terminer leur mini pré-saison entière à Perth, avant de survoler avant le début de la saison, mais Adélaïde et Port Adélaïde devront voler immédiatement en raison des lois de quarantaine en Afrique du Sud.

Bien que Cornes ait convenu que se baser sur la Gold Coast est la décision «intelligente», il a déclaré que les côtés interétatiques étaient toujours fortement désavantagés lorsque la saison commence.

Cornes a déclaré que les Eagles remportant le drapeau 2020 seraient une grande réussite de tous les temps (Getty)

« Les deux avantages que vous avez en tant qu’équipe interétatique sont de jouer chez vous et de faire voyager d’autres équipes à travers le pays pour vous jouer », a-t-il déclaré. Large monde du sport.

« Vous retirez ces deux avantages et cela ne laisse pas grand-chose en tant que club interétatique.

« Je ne pense pas que Fremantle ou Adélaïde soient une chance de remporter le poste de Premier ministre, mais si West Coast ou Port Adélaïde le faisait, ce serait l’une des meilleures réalisations que nous ayons jamais vues à Footy, mais ça va être difficile.

« Je pense que c’est une décision intelligente. Cela oblige les autres équipes à voler là-bas et à jouer contre vous et vous pouvez y créer votre propre situation à domicile. »

« Je pense que c’est la bonne décision à prendre, la météo sera bonne, les conditions seront bonnes et je n’ai aucune critique à l’encontre des six équipes qui vont s’installer au Queensland. »

Les Adelaide Crows devront se diriger vers le nord immédiatement après que le gouvernement sud-africain a refusé de bouger (Getty)

Avec les équipes qui reprendront l’entraînement le 18 mai et l’entraînement à contact complet le 25 mai, cela laisse une courte piste aux joueurs pour se préparer pour le redémarrage du 11 juin, et Cornes a suggéré que les clubs feraient preuve de prudence avec les joueurs se remettant de blessures.

« Idéalement, ils aimeraient probablement un peu plus longtemps, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal », a déclaré Cornes.

« Ce ne sera que quatre à cinq séances féroces pour chaque club, donc cela dépendra de la façon dont chaque club gère ses joueurs. »

« Tous les joueurs qui, selon eux, représentent un risque de blessure, je ne m’attends pas à ce qu’ils reviennent au premier tour et aux clubs pour gérer leurs listes du mieux qu’ils peuvent. »

Cornes n’a pas tari d’éloges pour le leadership du PDG de l’AFL, Gillon McLachlan, tout au long de la crise (Getty)

Le détenteur du record des Jeux de Port Adélaïde a également salué la gestion par l’AFL de la crise du COVID-19 et la direction du PDG de l’AFL, Gillon McLachlan.

« Je pense que l’AFL a fait un travail incroyable en gérant vraiment ce qui a été la période la plus difficile que nous ayons jamais vue », a-t-il déclaré.

« Cela a été un véritable cauchemar pour eux d’essayer de traiter avec chaque gouvernement d’État différent.

« Chaque direction a des règles différentes, certaines ont été plus strictes que d’autres, nous savons que l’Australie-Occidentale et l’Australie-Méridionale n’autorisent pas les équipes à entrer et à sortir. »

Les commentaires de Cornes sont venus lorsque le patron du football des West Coast Eagles, Craig Vozzo, a confirmé que le club consulterait l’AFL pour obtenir une série de matchs à domicile vers la fin de l’année après avoir passé du temps dans le centre de Gold Coast.

Si les Eagles sont capables de rester à flot tôt, cela pourrait ouvrir un scénario où ils termineraient la saison avec une rafale au stade Optus comme Richmond l’a fait au MCG en 2019.

La côte ouest se prépare pour une grande série de matchs à domicile pour terminer la saison après avoir joué dans la Gold Coast (AAP)

Dans une grande victoire pour les joueurs des Eagles, ils pourront emmener des membres de leur famille immédiate avec eux dans un hébergement au Royal Pines Resort.

« Nous construisons notre programme au moment où nous parlons », a déclaré Vozzo.

« Le logement semble vraiment impressionnant. Il nous donne une bonne occasion de mettre en place une bonne base.

« Nous avons eu des discussions de premier ordre avec Brisbane et Gold Coast.

«Nous sommes fiers que nos joueurs et notre personnel se sacrifient pour le plus grand bien.

« Notre priorité est la santé et le bien-être et nous sommes convaincus que les joueurs pourront utiliser les installations de Royal Pines, plutôt qu’une situation de verrouillage de quarantaine. »