Kanbani: l’application gratuite de gestion des tâches dont votre équipe a besoin

Cette histoire est sponsorisée par Kanbani. Les opinions de PhoneArena dans cet article n’ont en aucun cas été affectées!



Entrez Kanbani

En ces temps, plus que jamais probablement, nous avons besoin d’outils pour organiser nos équipes rapidement et efficacement. Un système suffisamment simple pour afficher chaque projet en un coup d’œil et avec lequel tous les membres sont facilement informés. Et si c’était totalement gratuit?

C’est quoi ce nom bizarre, demandez-vous? L’application est basée sur la méthode Kanban – un moyen simple de gérer le flux de travail entre les personnes en équipes ou même les individus isolés.

Dans sa forme la plus simple, un panneau d’affichage Kanban comporte 3 colonnes – «À faire», «En cours» et «Terminé». Selon l’équipe, le type et le style de travail, des colonnes peuvent être ajoutées pour inclure des éléments tels que des idées de projets, des tâches répétitives, etc.

Vous avez probablement déjà vu un tableau Kanban dans le passé et cela vous semble le plus logique. Il existe de nombreuses applications et services qui offrent un environnement de travail dans un style similaire. Donc…

Que fait Kanbani?

C’est un moyen extrêmement simple et rapide d’organiser vos tâches sur votre smartphone. Il donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs tableaux – vous pouvez avoir un tableau pour votre équipe de travail, un tableau personnel pour vos propres objectifs et un pour l’équipe de football. Tous peuvent avoir autant de colonnes que vous le souhaitez et être partagés avec les personnes auxquelles ils sont liés.

Kanbani peut fonctionner entièrement hors ligne sur votre téléphone. Appuyez simplement sur le bouton de synchronisation chaque fois que vous êtes en ligne pour que toutes les modifications que vous avez apportées puissent être envoyées au cloud et au reste de l’équipe. Ou, vous pouvez simplement le configurer pour télécharger et télécharger automatiquement les mises à jour, de sorte que vous n’ayez pas à vous en soucier.

L’application a été soigneusement conçue pour un flux de travail rapide et facile sur un écran de smartphone. Il incorpore des gestes tactiles, d’énormes cartes, un codage couleur, une manipulation de plusieurs cartes et il est léger, donc il fonctionne assez vite.

La configuration est simple et rapide – dès que vous créez votre tableau, vous pouvez le partager via un code QR (ou un lien Web). Il n’y a pas d’inscription requise, pas de cerceaux supplémentaires pour sauter. Votre équipe peut ensuite afficher votre tableau Kanban sur son téléphone ou sur un bureau lorsqu’elle suit le lien Web.

Consultez ce lien pour une démonstration de la vue Web