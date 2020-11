Kamala Harris prononce son premier discours en tant que vice-présidente élue

WASHINGTON – Dans son premier discours en tant que vice-présidente élue, Kamala Harris a non seulement invoqué la nature historique de son élection, mais a félicité ceux qui sont arrivés plus tôt qu’elle pour aider à ouvrir la voie à la Maison Blanche. thème de signature, «Work That» par Mary J. Blige, a commencé son discours en faisant référence à la fin-Rep. John Lewis, l’icône des droits civiques décédée plus tôt cette année, félicitant les électeurs d’avoir inauguré un «nouveau jour» pour l’Amérique.- – – «Quand notre démocratie était sur le scrutin», a déclaré Harris, le principal Noir et premier Asiatique La vice-présidente américaine tout au long de son allocution à Chase Middle à Wilmington, Del, « vous avez inauguré un tout nouveau jour pour l’Amérique. » Harris, la fille d’immigrants jamaïcains et indiens, a parlé de sa mère, qui est arrivée aux États-Unis à l’âge. de 19 ans, affirmant qu’elle n’aurait pas imaginé cette seconde mais qu’elle «croyait si profondément en Amérique où une seconde comme celle-là est faisable.» Extra: Kamala Harris brise le plafond de verre en tant que première vice-présidente féminine, première fille VP de l’ombre «Je suis donc fasciné par elle, et en ce qui concerne les générations de filles, les filles noires», a déclaré Harris, s’arrêtant alors que le groupe applaudissait. «Des filles asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, qui tout au long du passé historique de notre pays ont ouvert la meilleure voie pour ce deuxième soir.» Harris a souligné le travail que les filles noires en particulier ont mis dans la démocratie de cette nation. Les électeurs noirs, notamment les filles noires, ont contribué à pousser la victoire de Joe Biden au sein de la major et la victoire à la Maison blanche. qui sont parfois, trop souvent ignorés, mais montrent si généralement qu’ils sont la colonne vertébrale de notre démocratie. »Dans ce qui était possible, un hommage aux suffragettes du XXe siècle qui travaillaient pour que les filles votent, Harris portait un croustillant, maillot de bain blanc alors qu’elle parlait de la motion qui permettait aux filles de voter dans une élection aussi historique.Le Caucus des femmes démocrates plus tôt cette année portait tout blanc à l’état de l’Union, marquant le 100e anniversaire de la ratification de la dix-neuvième modification . Hillary Clinton portait en outre un maillot de bain blanc tout au long de son discours d’acceptation à la Conférence nationale démocratique de 2016.Extra: Une photo très efficace capture l’élection monumentale de Kamala Harris à la vice-présidence et Geraldine Ferraro portait du blanc lorsqu’elle a accepté la nomination pour devenir la principale candidate féminine pour vice-président d’un sérieux rassemblement politique américain sur la conférence démocrate de 1984. «Toutes les dames qui ont travaillé pour protéger et défendre le raccord votent depuis plus d’un siècle, 100 ans dans le passé avec la dix-neuvième modification, 55 ans dans le passé avec la loi sur les droits de vote, et maintenant en 2020 avec une toute nouvelle technologie de filles dans notre pays qui ont forgé leurs bulletins de vote et se sont battus pour que leur élémentaire puisse voter et être entendu », a déclaré Harris. leur lutte, leur volonté et l’énergie de leur imagination et de leur prescience pour voir ce qui sera déchargé par ce qui a été », a-t-elle ajouté. «Et je me tiens sur leurs épaules.» Contribution: Annah Aschbrenner

France Herboristerie GELULES CHITOSAN 200 gélules dosées à 300 mg poudre pure. Les diverses propriétés du Chitosan permettent d´éliminer de l´organisme les graisses qui s´y sont accumulées. Le Chitosan agit en effet dans un premier temps en tant que capteur de graisses avant d´être évacué avec les graisses captées par les voies naturelles, du fait de son action sur le transit

France Herboristerie GELULES CHITOSAN 100 gélules dosées à 300 mg poudre pure. Les diverses propriétés du Chitosan permettent d´éliminer de l´organisme les graisses qui s´y sont accumulées. Le Chitosan agit en effet dans un premier temps en tant que capteur de graisses avant d´être évacué avec les graisses captées par les voies naturelles, du fait de son action sur le transit

Maisonetstyles Console en béton ciré - RAY Contemporaine avec son coloris gris, cette console RAY vous séduira au premier coup dil. Polyvalente, vous pourrez lutiliser en tant que meuble dappoint dans votre entrée ou comme support de présentation pour vos articles décoratifs dans le séjour. Réalisé en béton ciré, ce modèle robuste vous assure une

YAMAHA NSF901- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI Le concept Soavo : Proposer un son naturel Yamaha s’est appuyé sur sa solide expertise dans le domaine de la musique et de l’acoustique, notamment en tant que premier fabricant d’instruments de musique au monde, pour développer un nouveau modèle d’enceinte hautes performances. Depuis un demi-siècle, Yamaha

YAMAHA NSF901- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI Le concept Soavo : Proposer un son naturel Yamaha s’est appuyé sur sa solide expertise dans le domaine de la musique et de l’acoustique, notamment en tant que premier fabricant d’instruments de musique au monde, pour développer un nouveau modèle d’enceinte hautes performances. Depuis un demi-siècle, Yamaha

Azaïs-Polito Bisque d'écrevisse - Lot de 4 bocaux 320g - 370ml Cette bisque d'Écrevisse est très savoureuse. Elle peut être utilisée en tant que soupe ou bien en tant que sauce. Les méthodes de fabrication artisanale ainsi que les ingrédients de premier choix utilisés pour son élaboration vous garantissent un produit de grande qualité. Sa saveur et son goût en bouche