Kamala Harris porte du blanc comme clin d’œil aux suffragettes, les femmes avant elle

Kamala Harris a prononcé son premier discours en tant que vice-présidente élue samedi soir dans une ambiance claire et blanche – un possible clin d’œil aux suffragettes du XXe siècle qui ont travaillé pour obtenir le droit de vote des filles.Harris est monté sur scène jusqu’à la piste. «Work That» de Mary J. Blige, la piste thématique qu’elle a parcourue dans de nombreuses instances pour la raison que démocrate major. Cependant, samedi soir, c’était sa première promenade mélodique en tant que première dame afro-américaine et sud-asiatique à être élue vice-présidente des États-Unis.- – – «Alors que je pourrais être la première dame sur ce lieu de travail, je ne peux pas être la finale », A mentionné Harris pour applaudir à l’extérieur du Chase Middle à Wilmington, Delaware. «Chaque petite dame qui regarde ce soir voit que c’est une nation de potentialités.» Les dames du Congrès ont fait une certaine mesure de la suffragette blanche tout au long des discours sur l’état de l’Union du président Donald Trump. Au cours des 12 derniers mois, le Caucus démocrate des dames au sein du foyer a organisé le trouble. La couleur alternative honore la motion de suffrage des femmes qui a conduit à la ratification de la dix-neuvième modification en 1920, qui accordait aux filles le droit de vote.Hillary Clinton portait également du blanc lorsqu’elle a accepté la nomination à la présidence de la Conférence nationale démocratique de 2016 en l’honneur de la motion de suffrage des dames. Et Geraldine Ferraro portait du blanc lorsqu’elle a accepté la nomination pour devenir la principale candidate féminine à la vice-présidence pour une occasion politique américaine importante lors de la conférence démocrate de 1984. Les jeunes de la nièce de Harris, Meena Harris, également vêtus de blanc, ont rejoint leur grand-tante sur scène après que Joe Biden a parlé «Toutes les dames qui ont travaillé pour protéger et protéger le droit de vote pendant plus d’un siècle – 100 ans dans le passé avec la dix-neuvième modification, 55 ans dans le passé avec le droit de vote Agissez et maintenant en 2020 avec une toute nouvelle technologie de femmes de notre pays qui ont forgé leurs bulletins de vote et ont poursuivi leur lutte pour que le droit de vote basique vote et soit entendu », a déclaré Harris samedi. «Ce soir, je réplique sur leur lutte, leur volonté et l’énergie de leur imagination et de leur prescience pour voir ce qui pourrait être soulagé par ce qui a été. Et je me tiens sur leurs épaules. Et quel témoignage le personnage de Joe a eu l’audace d’interrompre l’une des frontières importantes et cruciales qui existent dans notre nation et de choisir une femme comme vice-présidente. »Le collier sur Harris qui va bien avec peut avoir été symbolique. L’arc de chatte, un nœud souple et volant sur le col du chemisier, fait pour la première fois à la mode par le Premier ministre britannique Margaret Thatcher, a été porté il y a deux ans dans toute la Suède en signe de protestation.La première femme, Melania Trump, portait une chemise avec un à un débat présidentiel en 2016. Deux ans plus tard, Vogue a écrit sur la façon dont il était devenu une affirmation politique. «Les femmes et les hommes se sont mis à porter des chemisiers à nœud lavallière pour aider Sara Danius, qui a démissionné parce que la secrétaire éternelle de l’Académie suédoise (qui a décerné le prix Nobel de littérature) et pour protester contre le système qui lui a permis de se retirer à la suite d’un scandale #MeToo impliquant une personne liée à l’académie », a rapporté Vogue en 2018.

