Kamala Harris et Trevor Noah expliquent pourquoi les conservateurs ont bâclé son nom

La sénatrice Kamala Harris s’est arrêtée jeudi soir à «The Daily Show With Trevor Noah» pour discuter d’un éventail de sujets à la veille d’une élection au cours de laquelle elle pourrait devenir la toute première femme – et femme de couleur – à devenir vice-présidente de la États Unis. Mais Trevor Noah était surtout préoccupé par un sujet particulier: son nom.

Noah s’est demandé à haute voix pourquoi il semble que les conservateurs (et les hommes conservateurs en particulier) semblent avoir une telle problème pour prononcer correctement le prénom du sénateur.

«Pourquoi semble-t-il qu’il devient plus difficile de prononcer votre nom, plus une personne est conservatrice? Parce que j’ai remarqué que certaines personnes que vous avez travaillées au Sénat ne semblent pas connaître votre nom? Demanda Noah.

«Est-ce étrange pour vous ou est-ce que cela vous rappelle de grandir? Je veux dire que n’importe quel immigrant a son histoire ou n’importe quel enfant d’immigré a son histoire? Que ressentez-vous lorsque vous voyez des gens se battre pour votre nom? » il ajouta.

Lisez aussi: Kamala Harris rit quand Norah O’Donnell lui a demandé si elle présentait une « perspective socialiste ou progressiste » (vidéo)

Harris rigola pendant une seconde puis s’arrêta avant de donner un réponse puissante et poignante à la question de Noé.

«Eh bien, c’est une façon intéressante de poser la question», a déclaré Harris.

«Parce que quand je vois les gens qui ont eu l’expérience d’avoir reçu un nom de leur famille, qui est l’un des plus beaux cadeaux qu’une famille puisse vous faire – c’est le premier cadeau qu’un enfant, quand il entre sur terre, reçoit de leur famille.

«Il est généralement inspiré par la tradition et l’amour et l’espoir et l’aspiration de la famille pour cet enfant», a-t-elle poursuivi. «C’est quelque chose de précieux et de sacré. Et cela fait partie de leur identité. Et quand je vois des gens se battre pour le droit que cela soit respecté et traité avec dignité, je l’applaudis et je salue cela.

Lisez aussi: Nicolle Wallace dit que la tribune Kamala Harris de Peggy Noonan a causé sa « douleur physique » (vidéo)

D’un autre côté, Harris a pris ceux qui choisissent de modifier la prononciation de son nom: « Quiconque, autrement, de l’autre côté de cela, veut jouer à des jeux enfantins comme si les plus hauts dirigeants élus devraient se conduire comme ils le faisaient quand ils étaient enfants sur la cour de récréation. Eh bien, cela en dit long sur l’appréciation du rôle qu’ils ont et je pense que cela reflète leurs valeurs et leur maturité.

Vous pouvez visionner l’interview complète en haut de la page, ou ici. La discussion sur son nom touche à sa fin.