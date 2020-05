Kalidou Koulibaly à Liverpool pour 90 millions de livres sterling et pourquoi les fans doivent être plus exigeants que jamais

Les rumeurs de transfert ne sont pas conçues pour être une science exacte.

Le discours quotidien du football s’est développé – ou a dégénéré, selon votre persuasion – en un puzzle industrialisé; différentes pièces étant placées dans différents emplacements à travers le monde, à des prix très différents, par différents acteurs.

Ce n’est pas un passe-temps limité à une seule ligue ou publication. De tels potins sont devenus une lingua franca, connectant des partisans avides d’informations partout dans le monde.

Les chiffres mentionnés et les côtés liés étirent régulièrement la crédulité. Tout cela fait partie du jeu dans un jeu.

Les clubs et agents machiavéliques fournissant des informations pour créer un marché lucratif pour un joueur, ou des sites Web désireux de tirer profit de la nature punitive des «clics pour de l’argent» des bannières publicitaires, ont ajouté un éclair scandaleux à un sous-genre coloré du sport. .

Telle est la nature d’une bête dont The Athletic a montré que Manchester United était lié à 113 joueurs pour la fenêtre de transfert de janvier. Ils en ont signé trois.

Il arrive cependant un moment où il vaut mieux devenir plus exigeant.

L’impact ruineux du coronavirus sur la société, et par la suite sur les finances du football professionnel, a accéléré ce processus.

Kalidou Koulibaly à Liverpool pour 90 millions de livres sterling en est un exemple flagrant. Il est opportun de considérer des frais aussi gargantuesques comme un anachronisme, remontant au marché haussier fiévreux avant qu’une pandémie détestée ne frappe.

Ce conte a été rapporté par le mois d’août Gazzetta dello Sport dimanche et, instantanément, diffusé dans le monde entier.

Manchester United, Arsenal et le Real Madrid sont investis pour faire bonne mesure, plus un désir proposé et tranchant du président de Naples Aurelio De Laurentiis, il n’y aura pas de négociation à la baisse du prix.

La qualité du journalisme de Gazzetta est irréprochable. Il s’agira d’informations de première main provenant des plus hauts échelons du Stadio San Paolo et / ou de chiffres proches du défenseur central du Sénégal.

Il est du devoir de publier de tels prétendus faits une fois reçus.

De même, il incombe au lecteur de réfléchir aux raisons pour lesquelles cette histoire a été diffusée.

Même en période de forte croissance, la perspective d’un Liverpool prudent prodiguant une somme record à cet objectif, réputé, prend un peu de temps. Koulibaly aura 29 ans le mois prochain, par consensus commun a enduré sa campagne la moins convaincante en Italie et joue dans une position de force pour les futurs champions de Premier League.

Sa présence, pour une somme princière de frais de transfert et de salaires, bloquerait la montée de l’international anglais Joe Gomez dans la première équipe. Cela empêcherait également le retour du héros surprise 2018/19 Joel Matip d’une blessure à long terme.

Cela arrive à un moment où les Reds, selon Le gardien, ont demandé aux représentants de Timo Werner « plus de temps » car ils « attendent de voir quel impact le coronavirus aura sur la prochaine fenêtre de transfert ».

Cette réticence devient plus révélatrice lorsque vous considérez que l’attaquant allemand exceptionnel joue dans une position de besoin relatif. La même chose ne s’applique pas à Koulibaly.

La loi de l’offre et de la demande – au risque de paraître stupide à une date future lorsque Koulibaly est, soit photographiée tapotant le signe « This Is Anfield », soit achève un mouvement gargantuesque vers un autre géant – a forcé le tour de passe-passe de Napoli.

Ils se retrouvent désormais en possession d’un actif déprécié, que ce soit à travers des tendances de marché plus larges ou en raison de performances médiocres récentes. Une position délicate pour être quand Corriere dello Sport a déclaré en décembre 2018 qu’une offre de 103 millions d’euros de Manchester United avait été rejetée.

Un âge avancé rend également Koulibaly particulièrement vulnérable à la baisse possible de 10 milliards d’euros de la valeur des joueurs dans les meilleures équipes européennes prévue par les consultants KPMG dans le sillage du coronavirus.

Plus il y a de prétendants en jeu, qu’ils soient réels ou imaginaires, plus le prix qui peut, en définitive, être exigé est élevé. Aussi, le plus gros contrat qui peut être demandé par les conseillers.

Ce n’est pas une nouvelle astuce. Mais c’est celui que les clubs viseront à déployer avec plus de fréquence s’ils veulent attirer le type de valeur aberrante enrichie – une majorité de Newcastle United financée par l’Arabie saoudite désireuse d’avancer avec hâte semble apte – qui prodiguerait une telle somme pré-coronavirus.

Pourquoi est-ce important?

Sur le terrain, le produit du football n’a jamais été aussi bon. Des athlètes joyeusement qualifiés et affinés époustouflent le monde chaque week-end.

Cependant, la conversation s’est déformée. Une situation amplifiée lorsqu’il n’y a aucune action en direct à signaler.

Les rumeurs de transfert agissent comme un plaisir coupable dans ce processus, nourrissant l’espoir de jours meilleurs et prolongeant le divertissement. Mais cela vient avec le coût de polluer davantage une grande partie de la discussion.

Koulibaly à Liverpool pour un record du monde pour un défenseur central était très peu probable dans des conditions normales. Ce ne sont clairement pas des conditions normales.

De nombreux liens plus fallacieux seront forgés à mesure que les clubs deviendront inventifs avec leur utilisation des médias s’ils veulent extraire de la valeur d’un marché en retrait. Mais il y a aussi une immense valeur à trouver dans les partisans réévaluant leur relation avec les médias, à commencer par une dépendance non alliée au transfert de rumeurs.

C’est l’occasion d’améliorer la cacophonie qui entoure ‘The Beautiful Game’.

