Kaley Cuoco sur le tournage de scènes de sexe avec Johnny Galecki: C’était sensible

2020-11-12

Kaley Cuoco a eu du mal à filmer des scènes de sexe avec son ex-petit ami Johnny Galecki sur «The Big Bang Theory», car elle a dit que les scènes étaient «sensibles» pour eux deux.

L’ancien couple a commencé à sortir ensemble au début de leur temps sur la sitcom CBS – où Kaley a joué Penny et Johnny a joué Leonard – et «est tombé follement l’un pour l’autre», mais s’est séparé deux ans plus tard.

Kaley – qui est maintenant mariée à Karl Cook – a déclaré: «Nous sommes sortis très tôt pendant près de deux ans. Quand nous avons fait le pilote, j’étais tellement écrasé par Galecki mais il avait une petite amie.

«Nous nous sommes réunis et nous sommes tombés en colère l’un contre l’autre pendant deux ans, mais ensuite nous avons rompu. Heureusement, Johnny et moi en sommes sortis si brillamment et nous sommes plus proches aujourd’hui que nous ne l’avons jamais été.

Bien qu’ils soient restés amis proches, leur rupture a coïncidé avec le créateur de la série, Chuck Lorre, développant la romance à l’écran entre leurs personnages – qui se sont finalement mariés – y compris l’ajout de scènes de sexe.

Et Kaley, 34 ans, a déclaré qu’elle trouvait «sensible» de filmer ces scènes, car leur rupture était si fraîche.

L’actrice a rappelé: « Quand nous avons rompu, c’était évidemment un peu sensible pendant une minute, mais je me souviens de ces semaines où Chuck avait écrit ces épisodes où tout d’un coup nos personnages étaient comme dormir ensemble une seconde sur deux. »

En y repensant, Kaley et Johnny – qui sortent avec Alaina Mayer depuis 2018 – peuvent tous deux rire de la tension gênante entre eux, et même penser que Chuck a ajouté les scènes «exprès» juste pour les déranger.

S’adressant à Dax Shepard sur son podcast ‘Armchair Expert’, elle a plaisanté: «Johnny et moi en parlons et je pense [Chuck] fait cela exprès – juste pour baiser avec nous. Si j’étais avec lui, je lui demanderais parce que ça venait de nulle part. Tout à coup, ces personnages se sont tous affrontés. «

