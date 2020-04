Kaley Cuoco rejoint Woody Harrelson et Kevin Hart dans The Man from Toronto – Africadaidly

Kaley Cuoco se joint à Kevin Hart et Woody Harrelson dans le prochain film de Patrick Hughes («The Hitman’s Bodyguard») intitulé «L’Homme de Toronto».

La comédie d’action utilise le cas d’une identité erronée comme point de départ après l’assassin le plus meurtrier du monde, connu sous le nom de Man From Toronto, et un échec de New York se croisant dans un Airbnb. Un affrontement de personnalités et un affrontement avec des tueurs meurtriers s’ensuit.

Robbie Fox et Chris Bremner ont écrit le script et la date de sortie actuelle du film est le 17 septembre 2021.

Nouvelles via THR.