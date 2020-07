Kai Havertz contre Chelsea FC? Les négociations sont en cours, les Bleus veulent pousser les frais de transfert du Bayer Leverkusen

Le Chelsea FC va de l’avant avec le joueur international Kai Havertz du Bayer Leverkusen. Selon les informations de SPOX et Goal, les Bleus ont entamé des négociations concrètes sur un transfert cet été avec le joueur de 21 ans et en même temps aussi des idées concrètes sur ce à quoi devrait ressembler l’accord avec son club.

Surtout, le transfert pour Havertz est un point de friction: Chelsea espère parvenir à un accord à environ 76 millions d’euros. Cependant, ce chiffre est nettement inférieur aux 100 millions que Bayer avait initialement réclamés lorsque les meilleurs talents sont partis prématurément.

Pour Chelsea, cependant, parle que Havertz a déjà décidé de déménager à Stamford Bridge. Cela s’applique même dans le cas où les bleus gaspilleraient même leur participation à la Ligue des champions 2020/21 lors des deux derniers jours de match. Chelsea a actuellement besoin d’une victoire des deux matches pour acheter le billet pour la première classe.

De plus, le club londonien est actuellement le seul club que Havertz souhaite signer cet été et est au moins à peu près prêt et capable de répondre aux demandes de Leverkusen.

Havertz est toujours sous contrat à Leverkusen jusqu’en 2022. Son désir de changer s’est cristallisé de plus en plus clairement après avoir raté la Ligue des champions et perdu en finale de coupe contre le Bayern Munich.

Le FC Bayern en particulier a également tenté d’obtenir Havertz, mais après la signature de Leroy Sane, le champion du record n’a pas été en mesure de gérer un autre transfert extrêmement coûteux cet été. Le Real Madrid était également considéré comme intéressé, mais souhaite également économiser compte tenu de l’impact financier de la pandémie corona.