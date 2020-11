Kadabra est de retour et c’est un miracle de Noël Pokemon

Thanksgiving est un moment pour remercier et réfléchir à ce pour quoi nous sommes reconnaissants. Et les fans de jeux du monde entier sont reconnaissants cette année pour une chose très spécifique: Kadabra est de retour sur les cartes à collectionner Pokemon.

L’absence de 20 ans du personnage psychique des cartes Pokémon est due à la fois à son apparence et à son nom japonais. Le célèbre illusionniste Uri Geller, qui plierait les cuillères avec son esprit, a poursuivi Nintendo en 2000 pour avoir utilisé sa ressemblance et son surnom sans sa permission initiale. Le nom japonais de Kadabra est «Yungera», et lui, comme Geller, brandit une cuillère, ce qui incite Geller à affirmer que le personnage était une appropriation non autorisée de son identité.

Geller a demandé à Kadabra de ne pas être imprimé sur les cartes Pokémon. La société a accepté sa demande et, par conséquent, depuis plus de 20 ans, le personnage n’existe pas sur les cartes à collectionner.

Selon « The Gamer », grâce aux nombreux courriels qu’il a reçus au fil des ans de fans demandant que le personnage revienne, Geller a pris la décision de laisser Nintendo imprimer à nouveau le personnage sur des cartes. Il a déclaré à The Gamer qu ‘ »en raison du volume énorme de courriels, je continue de me supplier d’autoriser Nintendo à ramener Kadabra / Yungeller, j’ai envoyé […] une lettre au président de Nintendo leur donnant la permission de relancer Uri Geller Kadabra / Yungeller dans le monde entier. »

Kadabra est apparu à l’origine dans le premier jeu de cartes officiel de Pokemon. Il a rejoint la ligne d’évolution d’Abra et d’Alakazam, mais en raison de l’absence du personnage, Abra a pu sauter Kadabra et évoluer directement vers Alakazam. Les fans se sont habitués aux solutions de contournement pour cette ligne d’évolution particulière, mais tout est sur le point de changer – parce que Geller a finalement changé d’avis.

Il est grand temps que quelque chose se passe bien en 2020, et le fait que cela rétablisse l’ordre des cartes à collectionner Pokemon est le plus logique.