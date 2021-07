Kaamelott – Premier Volet : le film d’Alexandre Astier bat déjà tous les records avec plus de 200 000 places vendues

Cela fait déjà douze ans que « Kaamelott » nous a dévoilé le tout dernier épisode de la série après six saisons à la télévision. Et cette année, c’est la grosse surprise pour les fans, car Arthur Pendragon et toute sa bande reviennent de loin dans une nouvelle grande aventure et cette fois-ci sur le grand écran. Il s’agit du premier film d’une incroyable trilogie, intitulé « Kaamelott – Premier Volet » qui sort au cinéma ce 21 juillet. Créé et toujours réalisé par Alexandre Astier à qui l’on doit également la série, le film est un pur mélange de comédie déjantée, d’aventure et d’histoire avec un super casting comme on a déjà pu le voir dans la bande-annonce. Nous avons donc décidé de vous parler de tout ce qu’il faut savoir sur le film avant sa sortie en salle.

Le film bat déjà les records

Eh oui, n’étant même pas encore sorti, le film « Kaamelott – Premier Volet » fait déjà beaucoup parler de lui notamment du fait qu’il enchaine depuis quelques jours les records. En effet, d’après SND, le distributeur du long-métrage, près de 206 000 préventes ont été enregistrées ce lundi. Un chiffre record qui bat celui de « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » à l’époque. Et ce n’est pas tout puisque pour que vous puissiez vous faire une petite idée de son succès, plus de 60 000 places ont été vendues en seulement 24 heures au moment de l’ouverture des guichets le 7 juillet dernier. Du jamais vu pour une production française.

En 24h, plus de 60 000 places vendues pour les avant-premières de #KaamelottPremierVolet 🔥 UN RECORD DE PRÉVENTES POUR UN FILM FRANÇAIS !

Devant ce phénomène, des séances supplémentaires arrivent 😉

Dépêchez-vous de réserver vos places : https://t.co/u7DsvZCUHr#KV1 #Kaamelott pic.twitter.com/aDDS8b91rU — SND (@SNDfilms) July 8, 2021

Comment la série « Kaamelott » s’est-elle terminée ?

Sachant que l’intrigue de « Kaamelott – Premier Volet » reprend celle de la série, il est préférable de faire un petit récap de la fin de la série. Toutefois, rassurez-vous, car le réalisateur a bien indiqué, et cela, même à plusieurs reprises qu’il a fait en sorte que son film puisse être compris du grand public. Donc si vous n’avez pas suivi la série, ce n’est pas un problème. Sinon, pour rappel, à la fin de la saison 6 de « Kaamelott », Arthur Pendragon signe un décret déclarant que Lancelot est le nouveau roi légitime de Kaamelott ainsi que du royaume de Logres.

Ce dernier est un ancien chevalier de la fameuse Table ronde qui avait décidé de quitter le royaume pour créer son propre clan ailleurs en emmenant avec lui la reine Guenièvre, son amante. Mais, au moment de quitter Tintagel, Lancelot est rattrapé par ses démons. C’est à partir de ce moment-là que tous les partisans d’Arthur et ses chevaliers sont alors persécutés. Kaamelott est investi par Lancelot et le royaume sombre petit à petit dans la terreur. Arthur décide quant à lui de retourner dans l’ancienne villa de sa première épouse, Aconia pour se cacher des hommes de Lancelot. Après un moment dans la villa, il retrouve petit à petit goût à la vie et c’est avec cet Arthur déterminé à reprendre son royaume que la série s’est terminée.

« Kaamelott – Premier Volet », c’est quoi l’histoire ?

Après la fin de la série que nous a réservée le réalisateur, il était évident qu’il préparait déjà le terrain pour une suite. Et c’est finalement douze ans après qu’Alexandre Astier réussit à concrétiser son projet. « Kaamelott – Premier Volet » reprend donc l’histoire dix ans après les évènements de la saison 6 de la série. Dix longues années durant lesquelles, le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses acolytes saxons ont fait régner la terreur sur Kaamelott ainsi que le royaume de Logres.

Tout cela avec l’aide de nombreux traitres qui gèrent les taxes et les condamnations. De plus, personne ne sait où se trouve l’ancien roi, s’il est encore vivant ou pas. Malgré cela, les fidèles d’Arthur sont toujours présents et la résistance s’organise en fomentant des attentats en espérant que, peut-être un jour, il revienne. Et surprise, il est finalement toujours en vie. Comment le grand Arthur Pendragon et la résistance vont-ils alors faire pour reprendre le royaume des mains du terrible Lancelot ? La réponse, vous l’aurez dès ce 21 juillet au cinéma.

Qui pourrons-nous voir dans ce premier film ?

Si vous avez pu voir la bande-annonce et les extraits du film publiés par la production depuis déjà des semaines, vous savez surement déjà qu’on aura droit à un impressionnant casting.

« Kaamelott – Premier Volet » mettra en scène le réalisateur lui-même dans le rôle du roi Arthur Pendragon, Lionnel Astier dans le rôle de Leodagan, Geraldine Nakache dans le rôle de la Duchesse d’Aquitaine, Clovis Cornillac dans le rôle de Quarto et Thomas Cousseau dans le rôle de Lancelot. À leurs côtés, nous verrons également d’autres grandes stars comme Alain Chabat, Christian Clavier, Guillaume Gallienne, Antoine de Caunes ou encore le chanteur Sting.

KAAMELOTT - PREMIER VOLET / Bande-annonce

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous êtes fans de la série ou si vous voulez juste découvrir le film, on vous donne rendez-vous dès ce 21 juillet dans les salles de cinéma pour enfin voir « Kaamelott – Premier Volet ».