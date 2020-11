K-Pop Stans Derail #MillionMAGAMarch avec déluge d’images de crêpes

Vendredi, le hashtag #MillionMAGAMarch a été inondé de photos de crêpes dans ce qui est le dernier troll brillant dirigé par des stans de K-pop sur les réseaux sociaux.

L’idée d’utiliser des photos de crêpes semble être venue de l’actrice Shea Depmore, qui a posté un vidéo sur ses comptes TikTok et Twitter mercredi, demandant aux gens de remplir le hashtag de «bonté sirupeuse» pour aider à rendre le hashtag inutile pour ceux qui veulent participer à la marche de ce samedi. Mission accomplie.

«Les Fiers Boys et les méga-fous MAGAers descendent sur DC ce samedi pour la Marche Million MAGA. J’en ai vu beaucoup sur cette application avertir à juste titre les gens de rester à l’écart, car ces imbéciles sont attachés et ils sont en colère. Mais je ne veux pas que ces Proud Boys soient fiers. Alors, voici ce que nous allons faire: Nous allons organiser un brunch Pancake Bitchez Million MAPA! C’est vrai, Make America Pancakes Again. Préparez-vous des crêpes ou trouvez une bonne photo et remplissez le hashtag #MillionMAGAMarch de bonté sirupeuse », a déclaré Depmore dans la vidéo. «Quelqu’un, s’il vous plaît, informez les membres de la K-pop.»

Lisez aussi: K-Pop Stans et les utilisateurs de TikTok disent qu’ils sont derrière une faible participation au rallye de Trump

Depmore héberge également le site mapa2020.com qui oriente les utilisateurs vers plus d’informations sur le plan pour continuer à traîner le hashtag avec des photos de crêpes jusqu’au samedi, lorsque la marche est prévue.

Depuis lors, des dizaines et des dizaines de stans de la K-pop ont partagé des images de crêpes sur Twitter avec le hashtag #MillionMAGAMarch – et d’autres se sont également joints.

La pêche à la traîne survient quelques mois après que les utilisateurs de K-pop et de TikTok aient également organisé une farce pour s’inscrire pour obtenir des billets gratuits pour le rassemblement du président Trump en juin à Tulsa sans avoir l’intention d’y assister afin de gonfler les attentes de la campagne en termes de taille de la foule.

Jetez un œil à quelques-uns des tweets de crêpes «MAPA» ci-dessous:

moi, retournant joyeusement des crêpes en tant que kpop stan dans l’espoir de perturber le #MillionMAGAMarch: pic.twitter.com/xG8LGCdcLP – ◺ ♢ ◿ yeoni || STREAM MAGO (@squishysinb) 13 novembre 2020

Juste un kpop stan, essayant de ruiner le #MillionMAGAMarch avec des photos de crêpes. Regardez ceux-ci, ils sont dignes de Percy Jackson! pic.twitter.com/GNUKMpfGbR – Harry Styles a mon cœur | BLM (@LundquistMaddie) 13 novembre 2020

#MillionMAGAMarch Juste un stan KPop. Regardez ces belles crêpes de cul ici. 🥞 pic.twitter.com/oH9ykkH4ic – ⁷ (@rynspurple) 13 novembre 2020

#MillionsMAGAMarch Nous avons des crêpes Choco pour les stans K-Pop 🙂 pic.twitter.com/3fjodiDDSg – Attrape dans le Sarai (@creepythecanvas) 13 novembre 2020

juste un kpop stan, essayant de ruiner le #MillionMAGAMarch avec des photos de crêpes. regardez celui-ci, c’est tout un récif de corail sur une crêpe. je l’aime fckn. pic.twitter.com/g3XD8E8sUM – rin?! (@rinkosmo) 13 novembre 2020

Juste kpop reste ici pour ruiner #MillionMAGAMarch et nous rappellent les merveilles des crêpes pic.twitter.com/eMwrllcYaT – ellie | Enfants errants ♡ ︎ (@straykidzleeflx) 14 novembre 2020

#MillionMAGAMarch censé être un hashtag sur des millions de chattes stupides marchant pour @realDonaldTrump mais il a été repris par des photos de crêpes,

Des gaufres et tout est bon. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 C’est vraiment une belle journée dans le quartier! #MillionsMAGAMarch pic.twitter.com/E39jXP9nlz – SI VOUS NE VOULEZ PAS SOUMETTRE À VOTRE PRÉSIDENT, LAISSEZ‼ ️ (@ Ashley4Wilx) 14 novembre 2020