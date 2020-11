K / DA sera-t-il le seul groupe de musique de League of Legends à aller de l’avant? « Non bien sûr que non »

Le développeur de League of Legends, Riot Games, a révélé que la récente renaissance du groupe de pop virtuelle K / DA du jeu MOBA n’est qu’une partie de son objectif: «un jour, un univers musical florissant». Le groupe a connu un énorme retour de plusieurs mois cette année après ses débuts au championnat du monde LoL 2018, avec un nouvel EP, des clips musicaux, des bandes dessinées, des comptes de médias sociaux, une performance du Mondial 2020 et une collaboration avec la nouvelle championne Seraphine – mais il semble que le studio envisage de pousser encore plus loin la scène musicale du jeu multijoueur dans les années à venir.

«Notre espoir est d’avoir un jour un univers musical en plein essor dans lequel les fans pourront interagir et s’engager de manière unique – et, pour nous, la musique est la clé», explique Toa Dunn, responsable du Riot Music Group, lors d’une conférence de presse. «Tout cela est au service de la création de ces souvenirs durables et de ces moments de culture pop qui résonnent autant auprès des joueurs que des fans.»

Expliquant l’importance des précédents actes virtuels de K / DA et League dans l’intersection du jeu avec le monde de la musique, K / DA et Seraphine, directeur créatif, Patrick Morales déclare: «Une grande partie de ce qui a commencé comme une célébration de la musique a continué à inspirer le contenu des skins à des événements en jeu à durée limitée », à la fois dans le jeu de cartes de League et Riot Legends of Runeterra.

«Année après année, nous nous efforçons de repousser les limites du jeu et du divertissement», poursuit Dunn, «avec des actes qui allient parfaitement technologie, créativité et musique. Bien que nous ne puissions pas promettre ou parler de nos efforts futurs immédiats pour le moment, nous espérons que vous avez hâte de voir ce que nous vous réservons de plus. »

Mis à part plus de contenu K / DA à venir dans le reste de 2020, alors que le groupe fait la promotion de son nouvel EP, le studio ne dit pas grand-chose sur ce que ces projets d’élargissement de son univers musical impliquent. Cependant, en évoquant ce qui s’est passé avant, Dunn donne une idée de l’avenir musical de League of Legends.

«Nous sommes très passionnés par de nombreux genres et styles de musique différents. Quand vous regardez vraiment l’univers de la musique, nous avons K / DA, qui se situe dans ce royaume mondial de la pop et de la k-pop; nous avons Pentakill, bien sûr, l’un de nos favoris qui a deux albums du passé; nous avons DJ Sona; bien sûr, True Damage. Il y a donc vraiment beaucoup d’opportunités pour nous de continuer à exprimer nos passions dans les différentes musiques.

«Allons-nous continuer et ne faire avancer que K / DA? Non bien sûr que non. Je pense qu’il y a beaucoup de gens dans notre équipe qui attendent juste, qui démangent et qui travaillent même sur certains projets maintenant », explique Dunn. «Restez à l’écoute, et vous verrez.»

Le nouvel EP de K / DA ‘All / Out’ sort ce jour-là, le 6 novembre.