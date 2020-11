K / DA Icon Capsule et Mystery Skin Shard disponibles aujourd’hui en tant que butin Prime Gaming

Voelkel GmbH Jus de betterave lacto fermenté bio - 3 bouteilles Elopak 50cl

La betterave rouge est un légume trop peu connu et peu consommé encore aujourd'hui et qui pourtant gagne à être ajouté à votre liste de course tant il est gourmand et riche en bienfaits.Sa belle couleur violette appelle à la gourmandise, cela tombe bien pour ce jus lacto fermenté 100 % biologique que vous