« J’y trouve souvent des doubles standards »

Avec le médiateur contre l’homophobie, la Bundesliga autrichienne a créé un projet vitrine. Oliver Egger, premier point de contact et arrière latéral du FC Gratkorn, a conclu.

Il y a exactement un an, la ligue, en collaboration avec l’ÖFB, a présenté le médiateur « Football pour tous », qui traite de la discrimination d’origine homophobe. En conversation avec « 90 minutes« Oliver Egger a résumé les douze premiers mois.

Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire: « Il reste encore beaucoup à faire. La politique des symboles est importante et sensée. Pour moi, la lutte contre l’homophobie ne se conclut pas par le fait qu’il y a un brassard de capitaine arc-en-ciel une fois par an ou qu’une table est tenue devant la caméra. C’est important, mais pour moi, un véritable engagement va au-delà de la participation à la cause tout au long de l’année. «

Les déraillements doivent être abordés clairement, demande Egger: « Cela commence par des interviews. Si, par exemple, il y a des incidents homophobes lors d’un match, ils doivent également être condamnés devant la caméra. Souvent, cela est tacitement accepté. Le réticule n’est pas acceptable, bien sûr, mais où est le grand tollé avec les abus homophobes? Ou avec le racisme? Je trouve souvent deux poids deux mesures. «

Ce n’est pas seulement le cas dans le secteur amateur, mais aussi dans le secteur professionnel. « Les gens sont confrontés à des sujets dont ils n’ont pas la rosée. C’est pourquoi il est important de continuer à aborder les sujets, de faire l’actualité pour attiser la sensibilité. À mon avis, cela fait totalement défaut dans le football », se plaint l’arrière droit. .

Egger était à un congrès à Dortmund en février où ils ont discuté de la façon de rendre le football plus coloré et diversifié. Certains clubs étaient impliqués, comme Leicester City. « Ce sont des domaines différents. Ils font du très bon travail », s’enthousiasme Egger. Une idée serait, par exemple, des toilettes non sexistes: « En Allemagne, un projet pour plus de diversité dans le stade doit également être mis en place au cours des cinq prochaines années. Il s’agit de savoir comment l’accès est possible, par exemple à travers des toilettes non sexistes. Voilà où nous en sommes également avec des conseils et des actions sur le côté. «

Oliver Egger répondra aux questions sous la devise « Football pour tous ». Le personnage principal de « The Day Will Come » est le premier footballeur autrichien à être ouvert à son homosexualité.