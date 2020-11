Juventus: L’Italien honore Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est sur les talons de Pelé. Lors du 2-0 (2-0) contre Cagliari Calcio (voici les extraits vidéo), le Portugais a mené la Juventus Turin, championne du record d’Italie, avec un doublé non seulement pour la quatrième victoire de la saison en Serie A, mais il s’est également rapproché du Brésilien.

L’attaquant tchèque Josef Bican est juste devant avec 805 buts, suivi du compatriote de Pelé Romario (772). Ronaldo a inscrit ses septième et huitième buts de la saison (38e / 42e) lors de sa cinquième mission. Si le joueur de 35 ans continue comme ça, il rattrapera bientôt Pelé.

« Ronaldo, le seul roi d’une Serie A sans vrais dirigeants, juge tout. Grâce à un doublé du roi Cristiano, la Juve approche à nouveau du sommet du classement, l’ambiance naturelle pour une équipe gâtée par le succès », a écrit la Gazzetta dello Sport.

« La vieille dame est de plus en plus dépendante de CR7. Huit buts en cinq matches: un bilan impressionnant », a commenté le Corriere dello Sport et a attribué à l’attaquant la meilleure note parmi tous les joueurs. « Ronaldo chante dans le Juve Choir. CR7 brille, mais toute l’équipe grandit de plus en plus autour du phénomène », a salué le Corriere della Sera.

Le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, a démenti les rumeurs sur un possible transfert de Ronaldo au Paris Saint-Germain. « Nos fans peuvent être rassurés: l’avenir de Ronaldo est avec nous », a déclaré le manager.

La Roma gagne grâce au doublé de Mkhitaryan

Dans le tableau, la Juve est dans le premier groupe avec 16 points en huit matchs. Dimanche après-midi, Sassuolo Calcio (18 ans) a pris la tête au moins temporairement. L’équipe surprise avec l’ancien professionnel de Bundesliga Jeremy Toljan dans la formation de départ a gagné 2-0 (1-0) à Hellas Verona.

L’AS Roma a également gagné 3-0 (3-0) contre le Parme Calcio avec un doublé de l’ancien joueur de Dortmund Henrikh Mkhitaryan et est à portée de main avec 17 points. L’attaquant vedette Romelu Lukaku a également sauvé l’Inter Milan, adversaire du groupe de la Ligue des champions du Borussia Mönchengladbach, avec un double pack. L’Inter (15) avait déjà 0-2 derrière le FC Turin avant de réussir à s’imposer 4-2.

Grâce à Zlatan Ibrahimovic, l’AC Milan a consolidé sa position de leader dimanche soir. La superstar suédoise a réussi un doublé dans le 3-1 (1-0) au SSC Napoli (20e, 54e). Peu de temps après le but de correspondance de Dries Mertens (63e), Naples a dû terminer le match en minorité. Tiemoue Bakayoko a vu le jaune-rouge à la 65e minute du match.

Serie A: Tabelle