Justin Timberlake appelle des volontaires démocrates

Justin Timberlake a écrasé un appel Zoom entre les volontaires de la campagne Joe Biden à Philadelphie et a parlé des raisons pour lesquelles il votait pour le démocrate.

Le chanteur de 39 ans a poursuivi sa campagne sur les réseaux sociaux pour exhorter ses partisans à voter en partageant des images de la réunion vidéo, dans laquelle il a dit au groupe qu’il était un « grand fan » de ce qu’ils faisaient après avoir rejoint la première fois sans vidéo sous l’alias Justin Branch, en l’honneur du personnage qu’il joue dans les films «Trolls».

Il a dit: «Donc, comme vous le savez, votre ville, votre état va être énorme dans cette élection.

«On m’a toujours dit quand j’étais jeune que le travail le plus dur que vous faites est le travail que personne ne peut voir. Je pense que c’est vraiment à propos de ce que vous faites dans les coulisses de la campagne. Et je voulais juste venir et dites à quel point je l’apprécie, et vous êtes les vraies stars du rock. Alors, merci beaucoup. »

L’acteur du «Réseau social» a ensuite pris le temps d’écouter chaque volontaire expliquer pourquoi il s’était impliqué dans la campagne avant de partager ses propres raisons.

Il a déclaré: «Nous avons besoin d’un pays et d’un monde qui condamnent le racisme et vous voyez comment les petites choses qui font partie de ce système plus vaste peuvent retenir tant de gens et nous avons besoin d’un président qui se battra pour ces gens.

« Voir comment Joe s’est dressé contre cela et Joe a tellement d’expérience. »

Il a ensuite fait l’éloge du candidat à la vice-présidence Kamala Harris, qu’il a salué comme «l’homme le plus cool du monde».

Il a ajouté: «Elle est tellement réelle. Elle est tout ce que je veux voir chez un leader.

« Et juste les voir ensemble et savoir ce qu’ils peuvent faire pour notre pays, je suis vraiment excité. »

Justin a terminé l’appel avec plus de messages de louange pour les bénévoles.

Il a dit: « Comme je l’ai dit, ce que vous faites en ce moment, ça fait vraiment, vraiment une différence. Et je voulais juste venir pendant une minute et partager avec vous que cela signifie tellement pour moi.

« Je suis tellement excité pour ce qui nous attend. Nous devons continuer. »

Il a légendé la vidéo: «UN JOUR DE PLUS Si vous ne l’avez pas déjà fait, sortez et #VOTE! Merci à ce groupe incroyable de banquiers de téléphonie PA et d’électeurs de m’avoir laissé planter votre zoom. »

