Justin Bieber et Shawn Mendes avaient-ils du bœuf? Pair collabore sur le nouveau single ‘Monster’! – .

Hailey Baldwin a épousé Justin Bieber deux mois seulement après avoir assisté au bal du Met avec Shawn Mendes. Mais Justin et Shawn ont-ils déjà eu du mauvais sang?

Justin et Hailey Bieber ont eu une relation éclair. Ils ont d’abord eu une relation amoureuse en 2015, mais ils se sont séparés pendant un moment avant de raviver leur amour en 2018. Ensuite, ils se sont mariés, ont eu un bébé et sont maintenant l’un des couples les plus chauds d’Hollywood.

Mais saviez-vous que Hailey sortait avec Shawn Mendes dans les mois qui ont précédé de recommencer à sortir avec Justin Bieber? De nombreux fans ont supposé que Justin et Shawn avaient dû avoir un drame sur Hailey, mais l’ont-ils fait? Explorons ce qui s’est passé.

Shawn Mendes est sorti avec Hailey Baldwin

En 2018, Shawn Mendes et Hailey Baldwin étaient liés de manière romantique, mais ils n’ont jamais été officiellement en couple.

Ils ont été aperçus ensemble à la fin de 2017 et ils devenaient plutôt confortables à la fête d’Halloween de Kylie Jenner. Lorsqu’on les a interrogés dans les entretiens, ils ont toujours affirmé qu’ils n’étaient que des amis.

Ensuite, Shawn a publié une photo Instagram avec Hailey en avril 2018 et les fans sont devenus fous. En mai 2018, ils ont même assisté au Met Gala ensemble, tous deux habillés en Tommy Hilfiger.

Après cela, leur relation semble s’éteindre et dans une interview avec E! News à la fin du mois de mai, il a confirmé qu’il était célibataire.

Justin Bieber et Shawn Mendes avaient-ils du bœuf?

En juin 2018, juste un mois après le Met Ball, Hailey a recommencé à sortir avec son ex Justin Bieber, puis ils se sont mariés en juillet 2018.

Alors que Hailey quittait Shawn assez rapidement, les fans ont immédiatement supposé que Justin et Shawn avaient du boeuf. Cependant, en réalité, le couple ne s’est jamais disputé.

Dans une interview avec Rolling Stone en 2018, Shawn a révélé que sa relation avec Hailey n’avait jamais eu de «titre» et «était plus une zone de limbes».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du mariage de Hailey et Justin, il a répondu:

«Je comprends, tu sais. J’ai envoyé un texto à Hailey, «Félicitations», et je suis vraiment content pour eux. Elle est toujours l’une des personnes les plus cool de tous les temps – ce n’est pas seulement une belle personne visuellement, mais elle est l’un des plus beaux cœurs que j’ai jamais rencontrés.

Donc, malgré toutes les mauvaises rumeurs, il n’y a jamais eu de mauvais sang entre Shawn et Justin.

Justin et Shawn collaborent sur ‘Monster’

Prouvant qu’il n’y a vraiment pas de bœuf entre les deux, Justin et Shawn ont juste collaboré pour sortir leur nouveau morceau Monstre.

Dans le clip vidéo, ils donnent une performance émouvante au milieu des bois, chantant sur la vie de célébrité et sur ce que c’est que d’entrer dans la célébrité à un si jeune âge.

S’exprimant dans une interview avec Zane Lowe pour Apple Music, Shawn a déclaré: «Il s’agit de savoir comment la société peut mettre des célébrités sur un piédestal et les regarder tomber et cela semble être ce truc de divertissement. Et c’est dur.

Monstre fait partie du prochain alun de Shawn Mendes Merveille, sortie le 4 décembre.

