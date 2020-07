Justin Bieber est-il vraiment lié à l’acteur canadien Ryan Gosling? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent avec une autre surprise !!!

Généalogie génétique est une grosse affaire en ce moment. Faire votre séquençage d’ADN est le nouvel engouement de nos jours! Il est devenu extrêmement abordable maintenant. Même les sites Web sur Internet effectuent le séquençage de l’ADN pour quelques centaines de dollars! Tout ce que vous avez à faire est d’envoyer un échantillon de votre broche à l’entreprise, de payer les frais et d’obtenir votre base de données unique d’informations sur l’ADN. Bien que légèrement ombragés, ces tests prétendent révéler tout, de votre ascendance aux risques potentiels pour la santé. Alors, regardons dans Justin Bieber Généalogie génétique.

Justin et Ryan sont-ils liés?

Les influenceurs et les célébrités ont également essayé cette nouvelle tendance! En fait, en 2019, Justin Bieber a utilisé son compte Instagram pour partager son arbre généalogique. Il a obtenu cet arbre généalogique via ancestry.com, l’un des sites de généalogie génétique les plus populaires au monde. Il a montré comment le chanteur canadien est lié à un autre acteur canadien, Ryan Gosling. Bieber et Ryan sont cousins ​​au 11e degré. Nous pourrions avoir une autre surprise…

Quelle est la surprise?

Dans le même arbre généalogique partagé par Bieber de ancestry.com, il a également été révélé qu’il avait un parent de plus. C’est Avril Lavigne, la chanteuse populaire !!!

Justin Bieber affirme que les résultats sont fiables et s’est exclamé que cela aurait pu être le meilleur jour de sa vie! Alors que Gosling est un cousin au 11e degré, Avril semble être un membre de la famille plus immédiat. Les gens ont souvent observé une similitude dans leurs comportements. Je suppose que nous avons une explication maintenant!

ancestry.com révèle que Ryan, Justin et Avril pourraient être des cousins ​​éloignés!

Avril Lavigne a réagi avec extase à cette nouvelle révélation. Elle voulait organiser un dîner de Noël pour sa famille nouvellement découverte. Ryan Gosling n’a pas encore fait de commentaires à ce sujet.

Nous pourrions avoir plus de nouvelles…

Étonnamment, Avril Lavigne est également apparentée à la famille canadienne Dion. Nous ne connaissons pas sa relation directe avec Céline Dion.