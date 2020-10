Justin Bieber a eu des pensées suicidaires

2020-10-30 23:00:15

Justin Bieber était aux prises avec des pensées suicidaires.

Le hitmaker ‘Holy’ admet qu’il y a eu des moments où il a lutté avec sa santé mentale car il avait tellement de douleur « constante » et craignait qu’elle ne disparaisse jamais et qu’il « souffrirait » pour toujours, à moins qu’il ne fasse quelque chose à ce sujet.

Il a dit: « Il y avait des moments où j’étais vraiment, vraiment suicidaire. Genre, mec, cette douleur va-t-elle jamais disparaître? C’était si constant, la douleur était si constante. Je souffrais juste, non? Alors, je suis juste comme, mec, je préfère ne pas ressentir ça plutôt que de ressentir ça. »

Et maintenant qu’il est dans un meilleur endroit, le chanteur de 26 ans veut aider les autres et encourage ses amis à s’exprimer, admettant qu’il aurait pu «éviter beaucoup de douleur» s’il avait fait de même.

S’exprimant dans son documentaire YouTube Originals Justin Bieber: Next Chapter, il a ajouté: « Je veux être le type de personne et de leader qui puisse dire aux gens: » Vous n’êtes pas obligé de vous mettre en avant. Vous n’avez pas à agir d’une certaine manière. Qui tu es suffit. Je me sens tellement en paix pour la première fois de ma vie … J’encouragerais juste les gens, comme: « Hé, si vous vous sentez seul, parlez-en. Dites-le à voix haute. » Il y a une liberté là-dedans. J’aurais pu éviter beaucoup de douleur. »

Après la diffusion du documentaire vendredi (30.10.20), Justin s’est tourné vers les médias sociaux pour insister sur le fait qu’il allait mieux maintenant et qu’il avait réussi à «grandir» beaucoup au cours des huit derniers mois.

Il a déclaré à ses partisans: « Les 8 derniers mois ont été une période de croissance. Heureux et en bonne santé. »

Justin a révélé qu’il avait utilisé «la prière et la méditation» pour l’aider à traverser la quarantaine.

Le hitmaker « I Don’t Care » a déclaré: « La prière et la méditation. Ce qui m’a aidé, c’est que je m’entraîne beaucoup, reste physique et reste active. Je prie et médite, des choses comme ça. J’écris de la musique, j’écoute de la musique. La musique est très puissante, elle peut vraiment vous aider lorsque vous vous sentez déprimé. «

