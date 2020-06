Mardi 2 juin, le tribunal de Paris a accueilli une foule en liesse, suite à l’appel du Comité Adama. Quelques jours après l’annonce de cette manifestation sur les réseaux sociaux, le 29 mai dernier, plus de 20 000 personnes s’étaient en effet réunies devant le parvis de l’immeuble.

La tenue de ce rassemblement n’avait pas été déclarée à la Préfecture de police. Par ailleurs, le décret datant du 31 mai 2020 relatif à l’urgence sanitaire avait interdit tout regroupement de plus de dix personnes dans l’espace public.

Visiblement, la foule n’a pas tenu compte de cette interdiction et était venue réclamer « Justice pour Adama ! ». Les manifestants étaient en majeure partie des adolescents et des jeunes adultes. Cette manifestation a par ailleurs été marquée par la prise de parole de l’un des leaders de la lutte contre les violences policières, Assa Traoré. Devant plus d’une vingtaine de personnes, la sœur d’Adama a déclaré l’importance de cette mobilisation destinée à mettre fin à « l’impunité policière ». Pour la jeune femme de 35 ans, c’était également l’occasion de rendre hommage à toutes les victimes des forces de l’ordre en France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Red Boy (@redboyfr) le 3 Juin 2020 à 4 :52 PDT

« Toutes les personnes qui sont là aujourd’hui, vous êtes entrées dans l’histoire (…). Ce n’est que le début. Nous avons fait un appel en quelques jours. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus organisé (…). Aujourd’hui, quand on se bat pour George Floyd, on se bat pour Adama, on se bat pour Ibrahima Bah [mort en 2019], on se bat pour Gaye Camara [mort en 2018], on se bat pour Babacar Gueye [mort en 2015], on se bat pour Angelo Garand [mort en 2017], la liste est trop longue. »

« Black Lives Matter »

Les manifestants n’étaient pas venus les mains vides. Ils avaient en effet des pancartes rappelant chacun d’eux des personnes victimes de la violence policière en France et aux États-Unis. Parmi les noms affichés sur celles-ci, il y avait ceux de Georges Floyd, Eric Garner, Zyed et Bouna, sans oublier bien sûr Adama Traoré. On pouvait également y voir le sigle « BLM », qui signifie « Black Lives Matter » ou les vies des Noirs comptent.

« I can’t Breathe » (« je n’arrive plus à respirer »), pouvait-on aussi lire sur les masques chirurgicaux et en tissu enfilés par les manifestants. Pour rappel, c’étaient les derniers mots de George Floyd et d’Adama Traoré avant qu’ils ne soient tués. Le parvis du tribunal n’a par ailleurs pas suffi pour retenir la foule qui était en masse. Certains se sont alors retrouvés au-dessus des Algeco et des containers du chantier de prolongement de la ligne 14 du métro. Dans l’après-midi du mardi 2 juin, la manifestation s’était déroulée dans le calme. Cela était aussi le cas à Lille, Lyon et Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DIOKKO (@diokko) le 4 Juin 2020 à 5 :48 PDT

« La violence n’a pas sa place. »

Deux heures après le début de la manifestation, le calme olympien des occupants du parvis du tribunal de Paris a peu à peu été perturbé par les gaz lacrymogènes. Le désordre a alors pris place et dix-huit personnes ont été interpellées. Ces incidents ont rapidement amené Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, à laisser un message sur Twitter. « La violence n’a pas sa place en démocratie. Rien ne justifie les débordements survenus ce soir à Paris, alors que les rassemblements de voie publique sont interdits pour protéger la santé de tous », a-t-il écrit.

Le ministre s’était d’ailleurs exprimé lors de son interview concernant le cas de Gabriel, adolescent blessé à l’œil lors de son arrestation suite au vol d’un scooter à Blondy. Il n’a pas manqué de laisser des propos au sujet des forces de l’ordre tout en spécifiant le combat du gouvernement contre le racisme. « Il y a une police républicaine qui, dans ce pays, protège les femmes et les hommes de tout y compris du racisme. Il y a une police républicaine qui est engagée jour et nuit pour la sécurité des citoyens. (…) Le gouvernement combat le racisme avec force sur tous les fronts chaque fois que c’est nécessaire », avait-il conclu ce jour-là.

Les questions autour de la mort d’Adama Traoré

Avant les différentes manifestations au sujet de la mort d’Adama Traoré, la famille de la victime avait demandé une nouvelle contre-expertise officielle. Les résultats de celle-ci sont venus contredire ceux d’une expertise publiée quatre jours plus tôt. Cette dernière évaluation médicale avait écarté la responsabilité des trois gendarmes. Autrement dit, la contre-expertise rendue publique explique clairement que la mort du jeune homme de 24 ans aurait été causée par « un plaquage ventral » et non par « une pathologie à l’origine d’un œdème cardiogénique ». Quoi qu’il en soit, plusieurs questions se posent toujours autour de la cause réelle du décès d’Adama Traoré.