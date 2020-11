Justice League: Zack Snyder promet « deux heures et demie de séquences vidéo invisibles »

Mobili Fiver Matelas une place et demie 120x200 cm, Dario, en mousse à mémoire de forme

Le matelas est composé de 3 couches différentes: 2 cm de Latex, 3 cm de Gel mousse à mémoire (niveau de densité 50kg / m3), 20 cm de mousse à mémoire Bese (niveau de densité 25kg / m3).Avantages de la mousse à mémoire:- Amélioration de la circulation sanguine- Repos plus sain et plus régénérant- Bonne posture