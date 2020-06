Justice League : Snyder pourrait informer sur la mort de Dick Grayson

Le réalisateur Zack Snyder se moquait de la mort de Robin, Dick Grayson, du DCEU. Il en parlera en détail dans son prochain épisode de Justice League sur HBO Max.

On peut savoir plus sur la mort du Robin de DC Extended Universe, Dick Grayson, dans Justice League de Zack Snyder. Bien que Robin n’était pas apparu dans la DCEU, dans Batman v Superman : Dawn of Justice, les fans voyaient pourtant son costume. L’armure de Robin était couverte de graffitis qui disent des moqueries, alors cela a conduit à la spéculation que Robin a été peut-être assassiné par le Joker.

Au début, on ne savait pas très bien à quelle version de Robin de la bande dessinée le film faisait référence. Étant donné que Robin est tristement battu et explosé par le Joker dans « A Death in the Family », beaucoup ont naturellement supposé que le Robin de la DCEU était Jason Todd. Cependant, il s’est finalement avéré que c’est Dick Grayson, et non Jason Todd, qui a été tué par le Joker dans la vision de Snyder pour les personnages. Dans les bandes dessinées, Dick Grayson s’attaque à la cheminée de Robin avant de devenir Nightwing et, à bien des égards, le successeur de Batman.