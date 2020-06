Trois ans après la sortie mitigée de « Justice League », la version originale du célèbre film de superhéros sera diffusée en 2021. Cette version réalisée par Zack Snyder met l’accent sur la diversité des personnages.

Une place importante pour la diversité

Si les fans de DC Comics sont ravis d’apprendre que la date de sortie officielle du film sera en 2021, ils sont aussi heureux de savoir que ce dernier prévoit plus de couleurs. Des informations autour de ce sujet ont apparemment d’ores et déjà été dévoilées. Selon ces dernières, la version initiale du projet adaptée de la fameuse équipe de l’univers DC Comics fera en effet la part belle à la diversité. Étant les premiers à pouvoir le regarder, les téléspectateurs de la plateforme de streaming HBO Max verront donc l’intégralité de la production de Zack Snyder.

Plus de femmes et de personnages non blancs !

Le cinéaste met l’accent sur la diversité d’après une scène avec Ryan Choi, alias Atom ou Zheng Kai. Par ailleurs, il compte également mettre sur le devant de la scène Ray Fisher, l’interprète de Cyborg. Selon Zack Snyder, ce sera le personnage qui sera au cœur de sa version de Justice League. Il faut croire que les fans de Superman pourraient donc être assez déçus. L’acteur derrière le héro incarné par Victor Stone a par ailleurs toujours soutenu le réalisateur. Il occupe une place importante dans son script, mais pas dans le montage final. Autant dire qu’il a apporté sa part dans l’histoire de son personnage avant même l’édition du scénario par le réalisateur.

La famille Victor Stone et J’onn J’onzz

Ainsi, la Snyder’s Cut met en lumière Victor Stone. Cela explique donc le bonus de temps d’écran offert à son père Silas Stone, et à sa mère Ellinore Stone, faisant son irruption dans le film. A l’occasion d’une scène importante d’ailleurs, celle-ci y incarne une doctoresse qui aurait été confrontée au racisme et au sexisme. D’autre part, l’acteur dans la peau du Général Swanwick de « Man of Steel » et « Batman VS Superman », Harry Lennix, aura également son lot de projection dans cette version. La raison n’est autre que sa véritable identité de J’onn J’onzz, un martien plébiscité par les fans censés garder un œil sur les superhéros.



La fameuse guerrière Antiope

La version que Zack Snyder est actuellement en train de préparer prévoit également plus de femmes. C’est évident si l’on se focalisait uniquement sur la guerrière Antiope, interprété par Robin Wright. Dans l’histoire, elle incarnera la tante de Wonder Woman, alias Gal Gadot. Mis à part ce rôle que jouera l’actrice de 54 ans, il y aura également le personnage d’Iris West. Cependant, ce ne sera pas l’actrice Kiersey Clemons qui se faufilera dans la peau de la compagne de Flash, mais une autre. En tout cas, il est sûr qu’il s’agira forcément d’une femme.