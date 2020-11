Justice League: Le nouveau Snyder Cut Steppenwolf attire le feu sur Internet

Les fans ont eu droit à un aperçu de Steppenwolf de l’extension de Zack Snyder Ligue de justice projet. La prochaine coupe du film de 2017 de Snyder, qu’il a dû abandonner après une tragédie familiale, sera diffusée en plusieurs parties sur HBO Max en 2021, et devrait coûter environ 70 millions de dollars à terminer.

Joss Whedon a pris les rênes de la réalisation de Snyder après son départ Ligue de justice, et certains fans étaient mécontents que Snyder n’ait pas pu réaliser sa vision originale du film. Une campagne réussie pour obtenir la coupe alternative dans le monde s’est alors ensuivie, et la phrase « libérez la coupe Snyder! » est finalement entré dans le lexique geek, pour le meilleur ou pour le pire.

Le méchant de l’une ou l’autre version du film a toujours été destiné à être Steppenwolf, un acolyte de Darkseid, souverain d’Apokolips. Créé par Jack Kirby en 1972, Steppenwolf est un seigneur de guerre cosmique qui, dans le film, vient sur Terre comme une sorte d’homme avancé pour Darkseid et l’invasion éventuelle de ses forces. La version dans la coupe théâtrale du film était un mo-cap et un méchant CGI assez peu inspirés, et il semble que Snyder ait quelque chose de plus extrême en tête pour sa vision.

Le dernier aperçu de ce que nous pouvons attendre du remodelé Ligue de justice inclus à la fois une nouvelle bande-annonce et un examen plus approfondi de son méchant redessiné. Inévitablement, Internet a répondu à Steppenwolf 2.0 de la seule manière dont il sait le faire: des éloges enthousiastes, un dunking et un mépris.