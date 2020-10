Justice League: Joss Whedon nie l’affirmation de Ray Fisher selon laquelle il aurait modifié le teint de la peau de l’acteur

in

Les histoires d’une production troublée et les accusations continuent de tourbillonner Ligue de justice trois ans après sa sortie, et l’un des réalisateurs du film fait sa première déclaration publique sur la controverse. Suite aux récentes déclarations de Ray Fisher dans un Forbes interview, Joss Whedon, qui a supervisé les reprises du film de super-héros, répond.

Avant la récente interview, Fisher a commencé à attirer l’attention du public en juillet sur ce qu’il a appelé un environnement de travail toxique sur le Ligue de justice reshoots. Et il a distingué Whedon comme «grossier, abusif et non professionnel» sur le plateau. Cette semaine cependant, il a donné son premier exemple anecdotique de comportement douteux quand il a dit Forbes il a entendu cet été d’une autre source que Whedon «a ordonné que le teint d’un acteur de couleur soit changé en post-production parce qu’il n’aimait pas la couleur de leur teint».

C’était une accusation importante, mais qui n’était pas étayée par des preuves ou par la source réelle attribuée de la réclamation. Maintenant, le porte-parole de Whedon a répondu à CELUI-LÀ à propos de la réclamation.

«La personne qui a fait cette déclaration a reconnu que c’était juste quelque chose qu’il avait entendu de quelqu’un d’autre et accepté comme étant la vérité, alors qu’en fait, une simple recherche prouverait que c’était faux. Comme c’est la norme sur presque tous les films, de nombreuses personnes étaient impliquées dans le mélange du produit final, y compris le monteur, le responsable des effets spéciaux, le compositeur, etc. avec le coloriste principal responsable du ton, des couleurs et de l’ambiance de la version finale. Ce processus a été encore compliqué sur ce projet par le fait que [original director] Zack [Snyder] tourné sur film, tandis que Joss tournait en numérique, ce qui a obligé l’équipe, dirigée par le même coloriste senior qui a travaillé sur les films précédents pour Zack, à concilier les deux.