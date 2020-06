Justice League: HBO Exec déclare que la demande des fans a poussé Snyder Cut à sortir

Avant que WarnerMedia n’annonce la Zack Snyder coupe de Ligue de justice, son existence était enveloppée de mystère. Le réalisateur ayant dû abandonner le projet pour s’occuper d’une affaire personnelle, Joss Whedon, le deuxième directeur d’unité, a pris le relais. Cela ressemblait à l’époque à un mouvement latéral étant donné l’expérience de Whedon avec les deux premiers Avengers des films. Lorsque Warner Bros a finalement sorti le film DC en 2017, les critiques des fans étaient mitigées. Ceux qui le détestaient ont exigé la sortie en studio de la version initialement prévue par Snyder, qui a commencé la campagne « Release the Snyder Cut ». Lors du lancement du service de streaming de WarnerMedia HBO Max, la société a annoncé de manière choquante la version très demandée Ligue de justice. Tony Goncalves, le PDG de la division Otter Media d’AT & T, qui supervise HBO Max, a participé à la série de podcasts de The Verge Le Vergecast pour discuter de ce qui est entré dans la décision.

Concalves explique le fandom passionné de DC pour Justice League

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de WarnerMedia était venue à céder aux demandes des fans, Goncalves a répondu diplomatiquement. « Je ne sais pas si la spéléologie est réellement la façon d’y penser », a-t-il déclaré. « Je pense que le consommateur gagne à la fin de la journée, et je pense que nous avons mis en place une offre de produits qui comporte plusieurs coupes Snyder. » Le PDG a expliqué métaphoriquement « plusieurs coupes Snyder ». « La référence à la coupe Snyder est que c’est un fandom passionné », a-t-il déclaré. « Il y a un fandom passionné autour de Friends. Il y a un fandom passionné autour de Harry Potter. Il y a un fandom passionné autour … Je veux dire, vous le nommez sur cette plateforme; la bibliothèque DC. Il y a un fandom passionné autour de Crunchyroll, un fandom passionné autour du Studio Ghibli. » Lorsque vous appuyez sur si vous relâchez la coupe Snyder de Ligue de justice établira la priorité pour les versions de type similaire, il a répondu que cela était basé sur les commentaires des consommateurs.

« Ma référence aux fandoms est le fait que nous sommes dans un espace où les consommateurs sont bruyants », a déclaré Goncalves. « Les consommateurs guident, et nous devons absolument écouter en tant qu’industrie. J’ai eu un patron qui a dit un jour: » L’industrie et les consommateurs ne sont pas toujours alignés, mais les consommateurs ont tendance à gagner. » C’est un bon équilibre. Et je pense que quand il s’agit de vidéo, de divertissement, de contenu, les consommateurs n’ont jamais eu plus de choix et ils n’ont jamais eu plus de voix. Mais cela ne veut pas dire que nous irons investir nos dollars dans chaque fandom qui existe. «

« Mais je pense que la référence au fandom Snyder Cut and Friends est le fait que les consommateurs parlent, et nous devons écouter », a poursuivi Goncalves. « Cela ne signifie pas que nous allons refaire tous les films jamais réalisés. Mais je pense que nous devons absolument avoir l’oreille au sol. Et je pense que nous le faisons. Je reviens juste pour regarder le buzz qui le Harry Potter la bibliothèque nous a amenés hier. Ce fut une merveilleuse surprise et un plaisir. C’est parce que les consommateurs sont passionnés par ces franchises. « Pour être juste, le Harry Potter franchise s’étend sur quatre administrateurs, et aucun d’entre eux n’avait de près la controverse Ligue de justice eu. Les stars du cinéma Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Jason Mamoa, Ezra Miller, et Ray Fisher. Ligue de justice devrait sortir sur HBO Max en 2021. Vous pouvez écouter le podcast ci-dessous.

