Justice League: David Ayer clarifie le DCEU Robin & # 039; s Loose End

L’un des plus grands mystères non résolus de Batman V. Superman: l’aube de la justice (2016) était la mort de Robin. Il a été révélé que le monument à l’acolyte du Croisé Caped a été vandalisé, mais rien d’autre n’a été révélé dans le film ou Ligue de justice (2017). Dans Homme chauve-souris Canon, il y a cinq Robins: Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown et Damien Wayne. David Ayer, qui a réalisé Suicide Squad (2016), a pris sur les médias sociaux a répondu à un fan pour clarifier où Ligue de justice réalisateur Zack Snyder destiné à aller avec comment et qui Robin est mort. « Qu’est-ce qui prête à confusion? », A tweeté Ayer. « Joker a tué Dick Grayson. C’était l’intention initiale de Zack. »

Cela aurait du sens étant donné la nature impitoyable du message adressé à Batman (Ben Affleck) provenait de son ennemi juré, le Joker (Jared Leto. Snyder n’a pas pu terminer sa coupe originale de Ligue de justice, car il devait s’occuper d’une affaire personnelle. Deuxième directeur d’unité Joss Whedon, qui a dirigé les deux premiers Avengers films pour Marvel, est intervenu avec des reprises pour terminer le film final. Sur Justice League’s sortie, l’accueil a été mitigé. Une importante base de fans de DC a demandé à Warner Bros de publier la coupe Snyder du film. Malgré les allusions faites par les acteurs et l’équipe, le doute s’installe si la coupe Snyder verrait un jour le jour.

HBO Max taquine Snyder Cut of Justice League

Lorsque HBO Max a été lancé plus tôt cette année, WarnerMedia a fait l’impensable et a accepté la demande des fans. Malheureusement, nous devrons attendre l’année prochaine lorsque le streamer le publiera. Le récent clip teaser montre Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot) regardant un texte ancien avec Lex Luthor (Jesse Eisenberg) voix décrivant la menace de révéler la venue de Darkseid (Ray Porter), le plus grand ennemi de la Justice League. Dans DC lore, il réside sur la planète Apokolips et conquiert sans pitié n’importe quelle planète qu’il rencontre avec son armée massive. La coupe théâtrale originale a supprimé toute référence au méchant. Ligue de justice étoiles aussi Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Mamoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, et Jeremy Irons. Le film arrive sur HBO Max en 2021.

Qu’est-ce qui prête à confusion? Joker a tué Dick Greyson. C’était l’intention originale de Zack. https://t.co/pKqx16Spln – David Ayer (@DavidAyerMovies) 17 juin 2020

Le post Justice League: David Ayer Clears Up DCEU Robin & # 039; s Loose End est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.