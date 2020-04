Justice League 2: Date de sortie, [CAST], Tracé et détail du plâtre

– Publicité –



Mises à jour de Justice League 2: Sortie de Justice League en 2017 par laquelle ses Para-démons et Steppenwolf ont entrepris de conquérir le monde. Batman demande l’aide de Wonder Woman pour construire Flash, Cyborg.

Quelle est la date de sortie de Justice League 2?

Il demande également l’aide d’Aqua-man pour conquérir le nouvel ennemi. Justice League 2 est sur le point de démarrer en juin 2019, mais sera reporté à la suite des films solo des héros. La date de lancement devrait maintenant être en avril 2021. Nous pouvons nous attendre à un retard en raison de la pandémie corona.

Qu’est-ce que le Cast of Justice League 2?

Il n’y a aucune information sur l’équipage et le casting de la saison 2. Nous verrons Ray Fisher dans Cyborg et Ezra Miller, Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder-Woman, Jason Mamoa dans Aquaman et Henry Cavill dans Superman dans le casting. du film.

Nous pouvons voir des visages nouveaux et anciens. Le film est composé de Zack Snyder et sera réalisé par Deborah Snyder. Nous espérons que Zack pensera à une histoire qui répondra aux attentes des fans de DC.

Qu’est-ce que Plot of Justice League 2?

Sur la scène de la Justice League, nous voyons Lex Luthor courir depuis Arkham Asylum. Il envisage de gagner une entreprise qui pourrait être une histoire pour la suite à venir et est vu à la maison. Quelques sources mentionnent quel Darkseid sera vu par nous à cause du méchant de ce complot.

La bande-annonce officielle n’est pas encore sortie. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui va se passer.

Nous espérons que la deuxième partie sera un grand succès. Tous les téléspectateurs et les fans espèrent que le film vaudra la peine d’attendre. Et continuez à lire sur notre site Web pour obtenir les dernières mises à jour sur le salon. Jusqu’à lire ensuite les autres mises à jour.

