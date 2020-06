Justice Con arrive en juillet, regardez le documentaire de Superman «Look, Up in the Sky» & More / Film

Pourquoi y a-t-il un HBO Max série de bandes dessinées de super-héros? Envie de regarder autour Kamala KhanChambre de Marvel’s Avengers jeu vidéo? As tu entendu a propos de Justice Con qui se passe pratiquement le mois prochain? Vous voulez regarder le Superman documentaire Regarde, là-haut dans le ciel gratuitement? Comment Captain America: le premier vengeur être encordé dans une théorie du complot contre les coronavirus? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

HBO Max a été transformé en super-héros de bande dessinée officiel dans l’un des morceaux de marketing les plus stupides.

DC Comics et Distributeurs Diamond Comic ont temporairement prolongé leur partenariat jusqu’en juillet.

Stargirl dame de tête Brec Bassinger s’est assis pour une interview sur le fait de jouer dans la nouvelle série télévisée DC Comics.

La mort de Deadpool 2 pilote cascadeur Joi Harris lors du tournage en 2017 a été officiellement jugé accidentel.

Kamala Khan est une fangirl passionnée des Avengers, qui a orné ses murs de tout et de tout ce qui célèbre ses idoles – en particulier Captain Marvel! Présentez votre fandom Avengers avec ces arrière-plans de vidéoconférence de la salle de jeu de Kamala. #Rassemblez pic.twitter.com/qHFicKXTui – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 12 juin 2020

Marvel’s Avengers jeu vidéo a fourni un aperçu à l’intérieur Kamala KhanLa chambre des super-héros.

Marisa Tomei aime jouer Tante May, mais elle regrette que cela l’ait reléguée à jouer des rôles maternels maintenant.

Autre: Gal Gadot sur le plateau de DC_Cinematic

Voici l’actrice Gal Gadot portant Ben AffleckC’est le gros ole Homme chauve-souris capot tout en étant Wonder Woman.

Le mois prochain, une convention numérique appelée Justice Con qui sera hébergé par le directeur Zack Snyder.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: