Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble

Trois titres différents arriveront sur PlayStation Plus pour les utilisateurs PS4 et PS5 en décembre 2020. Le mardi 1er décembre, les abonnés PS Plus pourront télécharger Juste Cause 4, Rocket Arena, et Grondement des vers. Chacun de ces trois jeux devrait quitter le service au début de l’année prochaine le 4 janvier.

Juste Cause 4 lancé à la fin de 2018, permettant aux joueurs de se lancer une fois de plus dans une escapade pleine d’action avec Rico Rodriguez. Cette aventure en monde ouvert emmène Rico dans le pays fictif d’Amérique du Sud de Solís, une nation éloignée dont le terrain diversifié se situe au cœur d’un conflit massif. Le personnage doit affronter une organisation militaire privée, Black Hand; en raison de sa possession de technologie de manipulation du temps, ce groupe compte parmi Juste cause ennemis les plus redoutables. Bien sûr, tout n’est pas sombre et sombre. Dans le rôle de Rico, les joueurs peuvent toujours profiter de l’action caractéristique de la série, avec une physique avancée, des cascades folles et l’équipement inventif qui rend tout cela possible.

Le EA-publié Rocket Arena est un jeu de tir d’arène 3v3 qui a frappé les consoles et les PC en juillet de cette année. Comme son nom l’indique, les fusées sont au centre de ce titre d’action compétitif en ligne. Les joueurs ont également à leur disposition une multitude de personnages, chacun avec sa propre personnalité, ses compétences et ses rivalités. Mieux encore, il s’agit d’un jeu compétitif où les joueurs ne sont jamais exclus de l’action. Puisque le concept de la mort n’existe pas Rocket Arena, prendre trop de dégâts fait simplement tomber les joueurs au-delà des limites de l’arène. Dans quelques secondes, cependant, leur personnage reviendra dans le combat sur une fusée, prêt à continuer le match.

Semblable à Les gars de l’automne et Bugsnax, Worms Rumble’s Le lancement de PS Plus coïncidera avec sa sortie réelle. Contrairement à Bugsnax, cependant, les versions PS4 et PS5 seront lancées sur Plus, donc si vous n’avez pas encore la console de nouvelle génération, vous pouvez toujours jouer. L’expérience d’action en ligne à 32 joueurs marque la première Vers série emploiera le combat stratégique en temps réel. Et le matchmaking croisé entre les joueurs PS4, PS5 et Steam devrait garantir que les serveurs du jeu sont bien peuplés au lancement.

Décembre a également quelque chose en réserve pour les abonnés non PS Plus. De minuit (heure locale) le 19 décembre à 23h59 (heure locale) le 20 décembre, les non-abonnés auront accès au mode multijoueur gratuit sur tous les jeux PS4 / PS5 avec des fonctionnalités et des modes multijoueurs actifs.

N’oubliez pas les offres PS Plus gratuites de novembre Terre du Milieu: Shadow of War (PS4 / PS5 avec BC) et Hollow Knight: Édition Cœur-du-Vide quitter le service le 30 novembre. Pendant ce temps, Bugsnax (PS5) restera disponible au téléchargement pour les abonnés jusqu’au 4 janvier 2020.

