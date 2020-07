Jusqu’où les téléphones 5G peuvent-ils descendre? Le Galaxy A32 de Samsung peut contenir la réponse

Étant donné que la plupart des smartphones compatibles 5G sortis en 2019 et au début de 2020 ont encerclé ou bien dépassé la barre de prix de détail de 1000 USD, nous avons été naturellement impressionnés par le prix abordable du Motorola Edge, du Samsung Galaxy A71 5G ou du LG Velvet alimenté par Snapdragon 765, et non pour mentionner le OnePlus Nord.

Bien sûr, nous savons également depuis un certain temps que plusieurs fournisseurs de combinés envisagent des prix inférieurs à 600 $ et même inférieurs à 400 $ pour les appareils compatibles 5G. Snapdragon 690 de Qualcomm ou Jeu de puces Dimensity 720 de MediaTek. Selon certaines rumeurs, Samsung, par exemple, travaillerait sur un modèle Galaxy A42 5G avec une énorme batterie sous le capot, ainsi qu’un Galaxy A32 5G probablement encore plus bas de gamme.

Ce dernier téléphone est en grande partie enveloppé de mystère, portant le numéro de modèle SM-A326 pour suivre évidemment les traces du A31 uniquement 4G LTE, alias SM-A315. Si Informations internes du GalaxyClub (traduit ici) se révèle fiable, le Galaxy A32 5G sera livré avec un tireur principal orienté vers l’arrière de 48MP, ainsi qu’un capteur de profondeur de 2MP en plus d’une troisième et quatrième caméra inconnue.

le Le Galaxy A31, remarquez-vous, dispose déjà d’un système de caméra arrière quadruple comprenant un vivaneau principal de 48 MP et un objectif de profondeur de 5 MP au son supérieur.Il reste donc à voir ce que l’A32 5G apportera à la table en termes de mises à niveau. Tandis que l’A42 5G devrait faire passer la taille de la batterie de son prédécesseur de 3500 à 5000 mAh, ce genre d’amélioration ne sera en fait pas possible pour l’A32 5G, car l’A31 contient une cellule gargantuesque de 5000 mAh.