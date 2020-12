Jusqu’à 100 rebelles conservateurs se dirigent vers une confrontation avec Boris Johnson au sujet des restrictions

Boris Johnson se dirige vers une confrontation avec les députés conservateurs rebelles après que sa tentative de les convaincre de la répression du coronavirus ait échoué.Jusqu’à 100 députés d’arrière-ban conservateurs seraient consternés par son projet d’imposer des restrictions sévères à 99% de l’Angleterre après la Le verrouillage de quatre semaines se termine mercredi.Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruit Ils ont fait valoir que les nouvelles règles – qui seront votées aux Communes mardi après-midi – menacent de faire de nouveaux ravages sur l’économie à l’approche de Noël .M. Johnson a cédé à leurs demandes de publier des données de Whitehall mesurant l’effet de placer presque tout le pays dans les niveaux deux et trois des restrictions de Covid. Il a insisté sur le fait qu’il serait erroné de «retirer le pied de la gorge de la bête» maintenant, et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a mis en garde les rebelles potentiels: «Même si nous pouvons lâcher un peu, nous ne pouvons pas nous permettre de beaucoup lâcher. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: ‘nous ne pouvons pas nous permettre de laisser tomber beaucoup’ (Photo: Reuters) Cependant, le document d’évaluation de l’impact économique semble avoir peu fait pour empêcher la révolte qui se prépare parmi les membres de la Covid Recovery Group (CRG) des députés conservateurs. Le rapport a mis en garde contre des conséquences «intolérables» et des pertes en vies humaines si le virus est autorisé à se propager sans contrôle, mais peu d’analyse des conséquences économiques du système de niveaux au-delà des chiffres publiés par le chancelier Rishi Sunak dans le rapport d’examen des dépenses de la semaine dernière. En savoir plus Vote par paliers: Boris Johnson pourrait être contraint de compter sur le soutien du Parti travailliste si les députés conservateurs se rebellaient face aux restrictions de Covid Le président du CRG, Mark Harper, a déclaré: «L’analyse du gouvernement semble s’effondrer sous le regard de la surveillance.» Il a ajouté: «Une fois de plus, les roues tournent autour des arguments du gouvernement.» L’ancien ministre du cabinet John Redwood a déclaré: «Ce que nous recherchons, c’est un peu plus concret sur les dommages causés à l’industrie hôtelière. Les membres du CRG tiendront une réunion mardi matin pour prendre une décision finale pour discuter des tactiques. Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que le parti s’abstiendrait lors du vote des Communes. Il a déclaré: «Le coronavirus reste une menace sérieuse pour la santé publique. et c’est pourquoi les travaillistes acceptent le besoin de restrictions continues. Nous agirons toujours dans l’intérêt national, nous ne voterons donc pas contre ces restrictions au Parlement. »La décision du parti travailliste de s’abstenir garantit que M. Johnson remportera le vote, mais il fait toujours face à l’embarras d’une rébellion de grande envergure. un système à plusieurs niveaux serait «le meilleur moyen d’éviter un troisième verrouillage, et« est le moyen le plus proportionné de prendre les mesures dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des personnes et empêcher le NHS d’être submergé ».