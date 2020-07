Jurgen Klopp dit que Frank Lampard a beaucoup à apprendre après un empannage «  arrogant  » – Football

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a répliqué à Frank Lampard pour avoir accusé les champions de devenir «arrogants» depuis leur victoire en Premier League anglaise, affirmant vendredi que le jeune entraîneur de Chelsea avait encore beaucoup à apprendre.

Lampard s’est mêlé d’affilée avec l’assistant de Klopp, Pepijn Lijnders, tandis que Liverpool battait Chelsea 5-3 mercredi, dont une vidéo a été largement visionnée sur les réseaux sociaux.

S’exprimant après le match, Lampard a déclaré: « Fair-play au Liverpool Football Club, ils ont remporté la ligue, mais ne soyez pas trop arrogant avec cela. » Klopp était mécontent que l’ancien milieu de terrain anglais ait choisi d’exprimer ses griefs après le match.

« Vous ne pouvez pas frapper moi et mon banc avec quelque chose comme ça parce que nous ne sommes pas arrogants », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse avant le dernier match de Liverpool de la saison à Newcastle dimanche. « Frank était manifestement d’humeur très compétitive et je respecte cela beaucoup. De mon point de vue, dans ce genre de situation, vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez. Pour moi, après le match, c’est complètement fini.

« Mais ce qu’il doit apprendre », a ajouté Klopp, « c’est de le terminer avec le coup de sifflet final et il ne l’a pas fait. Dans un moment comme celui-ci, dans une dispute, vous voulez dire quelque chose pour blesser l’autre personne. » Klopp a déclaré que Lampard aurait pu choisir de «fermer le livre» sur l’argument, mais ne l’a pas fait.

«Et c’est ce que je n’aime pas», a-t-il ajouté.

«En parler ensuite comme ça, ce n’est pas OK. Frank doit apprendre cela et il a beaucoup de temps à apprendre car il est un jeune entraîneur. Pendant le match, les mots n’ont utilisé aucun problème mais le coup de sifflet final … nous ne sommes pas arrogants, nous sommes à peu près le contraire. »Lampard a utilisé à plusieurs reprises des jurons pour exprimer sa colère sur le banc de Liverpool et, Anfield étant pratiquement vide parce que non les fans sont autorisés, une grande partie de l’argument pourrait être entendue clairement.

Lampard a déclaré vendredi qu’il était désolé pour ses actions.

«Je pense qu’en ce qui concerne le langage que j’ai utilisé, je le regrette», a-t-il dit, «parce que je pense que ces choses sont souvent rejouées sur les réseaux sociaux.

«J’ai deux jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux, alors je le regrette.»

