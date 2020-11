Jurgen Klopp a pris un coup à Everton, 23 ans – .

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a toujours pas oublié le défi de l’attaquant d’Everton Richarlison sur Thiago Silva dans le derby du Merseyside.

Les Reds ont disputé un match nul 2-2 avec Everton loin de chez eux à Goodison Park en Premier League le 17 octobre 2020.

C’était un match controversé dans lequel le défenseur Virgil van Dijk a été blessé à long terme à la suite d’un défi de Jordan Pickford.

Thiago a également subi une blessure en fin de match lorsque Richarlison lui a lancé un défi téméraire. L’attaquant international brésilien de 23 ans a ensuite été expulsé.

Le milieu de terrain international espagnol n’a pas joué depuis lors, et le manager de Liverpool Klopp a suggéré que l’ancienne star du Bayern Munich ne jouera pas contre Leicester City en Premier League ce week-end.

L’Allemand semble également avoir pris un coup sur Richarlison pour son défi qui a blessé Thiago.

Lorsqu’on lui a demandé si Thiago avait eu un revers dans sa récupération ou si la durée de son absence était le résultat de la blessure qu’il avait subie, Klopp a déclaré au site officiel de Liverpool: «C’est une conséquence de la blessure; c’était un coup, c’était un coup droit sur son genou.

«Donc, c’est une conséquence de la blessure. Nous devons faire face aux conséquences des blessures et des accidents qui se produisent, des fautes, peu importe.

«Dans ce match, c’étaient des fautes, des fautes sévères. S’il avait pu jouer avant [now] il aurait joué avant, mais il ne pouvait pas. Mais il est là-bas sur le terrain, il court, il fait beaucoup de choses, donc ce ne sera plus trop long.

Rester positif

Thiago a rejoint Liverpool en provenance des géants allemands et européens du Bayern à l’été 2020.

Le joueur de 29 ans a fait un départ et une apparition de remplaçant en Premier League pour les Reds jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Thiago est un milieu de terrain de classe mondiale qui gagnera en importance pour les Reds quand il se remettra de sa forme physique et sera de retour à son meilleur.

Pour l’instant, le milieu de terrain, les fans de Klopp et de Liverpool doivent rester patients et espérer qu’il se rétablira bientôt.

Les Reds se débrouillent bien en Premier League et en Ligue des champions malgré leurs problèmes de blessures.

C’est encourageant, car cela suggère que lorsque Liverpool aura tous – ou du moins la plupart de – ses meilleurs joueurs en forme et disponibles, ils deviendront encore meilleurs et plus forts.

