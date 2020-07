Jürgen Klinsmann envisageait probablement de vendre Schweinsteiger

Jürgen Klinsmann envisageait probablement de vendre Bastian Schweinsteiger comme entraîneur du Bayern. FCB aurait offert au nouveau venu du BVB Jude Bellingham un salaire nettement plus élevé. Pendant ce temps, l’adversaire de la coupe de Munich pour le premier tour n’a pas encore été déterminé. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern.

FC Bayern: Klinsmann pensait probablement vendre Schweinsteiger

Lors de sa seule saison en tant qu’entraîneur du FC Bayern, Jürgen Klinsmann (55 ans) envisageait probablement de vendre Bastian Schweinsteiger. Ceci est basé sur un extrait de Inside FC Bayern Sport-Bild-reporter Christian Falk a souligné que le image publié à l’avance.

Selon cela, Klinsmann, qui a commencé ses fonctions le 1er juillet 2008 et a été démis de ses fonctions le printemps suivant, avait évalué le joueur alors âgé de 24 ans comme étant trop lent pour le poste à l’aile et a exprimé des doutes aux dirigeants du club sur le fait qu’il était tactique. Passe en forme.

L’Inter Milan aurait manifesté son intérêt pour un engagement de Schweinsteiger et aurait déjà entamé des discussions avec l’équipe de conseillers du futur champion du monde. Klinsmann Aliaksandr Hleb, dont le consultant était déjà en négociations à Munich, souhaitait un remplaçant. En fin de compte, Klinmann ne parvient pas à convaincre les dirigeants du club de ses projets. Hleb passera d’Arsenal au FC Barcelone à l’été 2008.

Schweinsteiger, cependant, a été transféré au centre du milieu de terrain sous le successeur de Louis van Gaal et a mûri pour devenir un joueur de classe mondiale. Il restera fidèle à Munich jusqu’en 2015 avant de terminer sa carrière à Manchester United et Chicago Fire.

Bastian Schweinsteiger: Données de performance au FC Bayern, United et Chicago

société Jeux Déchiré modèles Minutes Feu de Chicago (2017-2019) 92 8 11 7,892 Manchester United (2015-2017) 35 2 2 2,071 FC Bayern (2002-2015) 500 68 100 36,918





Bayern: pas d’accord avec Bellingham malgré un salaire élevé?

Le FC Bayern a apparemment échoué en raison d’un engagement du joyau du milieu de terrain anglais Jude Bellingham (17 ans), bien qu’il ait offert un salaire nettement plus élevé que BVB. À image-Information, le milieu de terrain devrait percevoir un salaire de plus de 4,5 millions d’euros au FC Bayern, alors qu’à Dortmund il n’y en a « que » trois.

Une délégation du Bayern dirigée par le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le scout en chef Marco Neppe aurait tenté lors d’une conversation personnelle, même peu de temps avant la signature, de convaincre la région de Bellingham d’un déménagement à Munich. En fin de compte, cependant, Borussia a remporté le contrat et payé environ 25 millions d’euros.

BVB aurait pris contact avec Bellingham, qui a signé un contrat de cinq ans avec le Schwarzgelben, il y a plus de deux ans, afin de rendre ce changement acceptable. Il a également été attiré par la perspective de poursuivre un développement similaire à celui de son compatriote et enfant génie Jadon Sancho. Lorsqu’il a été présenté, il a déclaré: « Il n’y a pas de meilleur club au monde qui crée de jeunes talents et les emmène à la prochaine étape de leur carrière. »

Le FC Bayern doit faire sans Pavard pour le moment

Benjamin Pavard s’est blessé lors de la première séance d’entraînement par équipe. Comme l’entraîneur Hansi Flick l’a annoncé dimanche, le défenseur a dû rompre l’unité en raison d’une blessure à la cheville.

Nous ne connaissons pas encore le diagnostic exact et devons attendre pour voir combien de temps cela échouera « , a déclaré Flick lors d’une conférence de presse. » Il voulait bloquer une croix. Puis il a mis le ballon sur le devant de son orteil et s’est un peu tourné en l’air. «

Le diagnostic du club a suivi quelques heures plus tard. Après un examen approfondi par le service médical, Pavard a subi une lésion ligamentaire du tarse gauche et était initialement indisponible.

À Ciel-En tout cas, le Français manquera les huitièmes de finale retour contre Chelsea le 8 août, au mieux Pavard devrait retourner sur le terrain d’entraînement dans trois semaines.

FC Bayern: les adversaires de la Coupe sont toujours ouverts après le match nul

Les matchs du premier tour de la DFB Cup ont été déterminés dimanche, cela se déroulera du 11 au 14 septembre, une semaine avant le début de la Bundesliga. Le Bayern doit encore attendre son adversaire exact. Comme l’a montré le tirage au sort, le FCB rencontrera le vainqueur de la Coupe du Rhin moyen.

En raison de la pandémie corona, presque toutes les compétitions de la coupe nationale n’ont pas pu être terminées, c’est pourquoi un nom de club manquait dans 23 des 64 ballons. Les adversaires possibles du Bayern de Rhénanie sont l’ancien club de Bundesliga Alemannia Aachen et le 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler et FC Pesch.

En début de mois, le FC Bayern s’est imposé face au Bayer Leverkusen en finale de la dernière saison de coupe. David Alaba, Serge Gnabry et Robert Lewandowski (double) se sont rencontrés dans le succès 4-2.

