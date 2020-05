Jurassic World : Dominion, une suite et non une fin

Le producteur de Jurassic World a annoncé une bonne nouvelle pour les fans de ce film culte. Le Jurassic World : Dominion n’en sera pas le dernier volet. Ce troisième chapitre sera uniquement « le début d’une nouvelle ère ».

Même si son tournage a été suspendu, le sixième volet de Jurassic Park ne cesse d’intriguer les adeptes de films de science-fiction. Son réalisateur, Colin Trevorrow, vient d’annoncer que ce film à venir n’est autre que la suite de l’aventure transcendante de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Le retour du trio iconique de Jurassic Park est par ailleurs un gros bonus pour les fans.

Jurassic World 3, un volet qui promet

« Les dinosaures sont maintenant sur le continent parmi nous, et ils le seront pendant un certain temps, j’espère », a annoncé Franck Marshall. Le producteur de Jurassic World a été clair sur son propos, le sixième volet de la franchise initiée par Steven Spielberg ne sera pas le dernier. Sa sortie est prévue pour le 9 juin 2021.

Rappelez-vous, la fin du film Jurassic Wolrd : Fallen Kingdom a montré une certaine continuité qui a permis au public de comprendre qu’il ne clôture pas la franchise. Ce qui n’est pas le cas pour le volet 3. Il réunit une nouvelle fois à l’écran les deux stars de Jurassic World, Chris Pratt dans la peau d’Owen et Bryce Dallas Howard dans celle de Claire. Le célèbre trio de Jurassic Park sera aussi de la partie. Jeff Glodblum, qui joue le rôle du Dr Ian Malcom, Laura Dem dans la peau d’Ellie Sattler et Sam Neil connu sous le nom d’Alan Grant seront en effet du casting.

Le choix des acteurs et des actrices dans Jurassic World 3 donne l’impression que ce volet sera le dernier de la saga. Mais il n’en est rien. Le producteur vous réserve des aventures et des histoires aussi fascinantes et originales que celles des films précédents.

Suite de Jurassic World, des histoires et des aventures

La suite de ce troisième opus intrigue autant que le déroulement et la fin de celui-ci. En effet, Marshall affirme que le film sur lequel il travaille actuellement constitue « le début d’une nouvelle ère ». Alors, si vous avez cru que ce volet allait clore la franchise initiée par Steven Spielberg, vous aviez tout faux. À en croire le producteur de la saga, ce n’est que le commencement d’une nouvelle aventure, d’une nouvelle histoire.

Pour la suite de ce volet en cours de réalisation donc, il faut s’attendre à l’introduction de nouveaux acteurs et à une toute nouvelle histoire. Notez que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ont signé pour trois films. Cela implique que leur aventure peut s’achever dans ce troisième volet. La fin du film reste encore une énigme pour le public. L’attente de sa sortie va être longue, vivement le 9 juin 2021 !

Jurassic World et coronavirus : le tournage est suspendu, la production continue

Le tournage a débuté le 25 février 2020 a annoncé Trevorrow sur son compte Twitter. Enthousiaste à l’idée de commencer une nouvelle aventure, il est très optimiste quant à la réussite de ce troisième opus, comme les autres membres de l’équipe d’ailleurs. Les fans n’espèrent pas moins d’eux. Ils s’attendent toujours à de belles aventures, des effets spéciaux remarquables et une histoire digne de la production de Spielberg. Il n’est plus nécessaire de rappeler que les deux derniers films de Jurassic World ont été de véritables succès. Le troisième suivra sûrement le pas.

Le tournage a été suspendu mi-mars en raison de la crise sanitaire mondiale. L’équipe a déjà tourné les premières scènes à Hawaï et elle devait continuer le travail à Londres.

Jusqu’à ce jour, les producteurs maintiennent la date de sortie du film malgré l’arrêt du tournage. En effet, ils ont interrompu le tournage et non la production. Même si toute l’équipe ne peut pas se mobiliser pour continuer leur activité, le réalisateur continue à travailler et ne cesse d’espérer que son œuvre sortirait au début du mois de juin 2021.

Sur son compte Instagram, Trevorrow a publié une photo pour montrer aux fans de la saga sur les dinosaures qu’il continue à travailler sur le film malgré la situation. Cette photo montre son bureau sur lequel se trouve un ordinateur affichant une image du tournage qu’il a pu réaliser à Hawaï. En postant cette photo, le réalisateur espère rassurer les adeptes de Jurassic World. Il a su montrer que le fait d’être confiné à la maison n’était pas synonyme d’inactivité.

Jurassic World a un avenir prometteur. La saga fait actuellement l’objet d’un projet de série live-action. Ce dernier est à l’initiative de Colin Trevorrow et de Steven Spielberg qui vont également assurer sa production. Il convient de rappeler que Jurassic World a également déjà inspiré des producteurs de série. À titre de rappel, la maison de production Dreamworks Animation a réalisé une série animée sur Jurassic World en 2019. Cette dernière a été diffusée sur Netflix.