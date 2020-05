Jurassic World: Dominion – Sam Neill souhaite revenir après la quarantaine

Tandis que Jurassic World III étoile Sam Neill reste reconnaissant que son statut d’acteur de travail, il n’a jamais embrassé le label «célébrité» attaché à l’écran. Avec une filmographie impressionnante s’étalant sur cinq décennies, l’acteur de personnage est devenu très demandé en particulier dans les années 1990, y compris des rôles notables dans La chasse à octobre rouge (1990), Le piano (1993), Horizon de l’événement (1997), et son sans doute son plus célèbre en tant que Dr Alan Grant dans parc jurassique (1993). Le Néo-Zélandais s’est entretenu avec The Guardian du moment où il a réalisé que tout avait changé « Je ne me suis jamais considéré comme une célébrité, et je n’ai pas l’impression d’avoir été massivement célèbre ici, de mon côté du monde. La seule chose qui m’a vraiment bloqué était l’énorme rassemblement de fans de Comic-Con pour parc jurassique. Les gens sont devenus balistiques. Il y a une grande concentration d’un certain type de personnes, des gens très gentils, mais un type. «

Neill a admis ne pas se soucier de la fanfare. Après tout, il a repris son rôle de Grant en 2001 pour Jurassic Park III. Il préfère toujours ne pas changer sa façon de vivre. « Je prends grand soin d’éviter quoi que ce soit à voir avec [celebrity culture] et puis personne ne me dérange si je sors chercher un sandwich ou quelque chose « , a-t-il dit. Depuis l’annonce du sixième film de la franchise en Jurassic World III, Neill a exprimé son désir de retourner en Angleterre pour commencer le tournage. « Je devrais aller à Pinewood à 6 heures du matin », a-t-il dit. « Tous les décors sont là, en attente. La compagnie d’amis et la convivialité autour d’une table dans un restaurant me manquent, je partage du bon vin ensemble. J’ai hâte d’y revenir. On espère que les gens n’ont pas l’habitude d’être sans elle. » Neill a utilisé le temps en quarantaine pour se distancier des médias sociaux et a profité de l’occasion pour entreprendre une nouvelle activité. « Plutôt que de voir cela comme un emprisonnement, c’est bien si les gens peuvent voir cela comme une opportunité de se reconnecter et de prendre quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré. « Ou jouer du ukulélé. Je sais que d’autres acteurs, comme Patrick Stewart, ont lu Shakespeare, mais si j’ai envie de chanter mal, je le ferai. » Neill peut également être vu dans Flack sur Pop TV et le prochain film australien Béliers.

Jurassic World: Dominion voit Neill retrouver son parc co-stars Laura Dern et Jeff Goldblum. Ce dernier est également apparu dans Le monde perdu: Jurassic Park (1997) et Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). Réalisé par Colin Trevorrow, Domination étoiles aussi Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Dichan Lachman, Daniella Pineda, Le juge Smith, Omar Sy, et BD Wong. Le film Universal est provisoirement prévu pour une sortie le 11 juin 2021.

