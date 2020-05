Jurassic World Dominion reprend son tournage

Diet World B Glitter Masque Peel-Off 60ml

Diet World B Glitter Masque Peel-Off 60ml est un soin multi-actions : il purifie, illumine, hydrate et régule le pH cutané. Son doux parfum de frais en fait un soin plaisir et son efficacité est due à 3 actifs qui sont le mica, permettant d'éclaircir le teint, le kaolin qui apaise et purifie et la protéine de