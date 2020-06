Jurassic World: Dominion, la 1ère production majeure à reprendre au Royaume-Uni

En ce qui concerne les productions majeures dans un monde post-COVID, nous n’avons pas encore vu ce que les studios envisagent de faire pour l’instant. Hollywood est impatient de faire bouger les choses maintenant que les restrictions commencent à tomber et qu’une des premières productions majeures qui va revenir au Royaume-Uni est Jurassic World: Dominion. Deadline rapporte qu’Universal Pictures a décidé de commencer le tournage du blockbuster dans le courant du « début-mi-juillet ». Le film a été initialement fermé en mars en raison de la pandémie de COVID-19 et du type de restrictions qu’Universal impose au casting et à l’équipe va aider à définir si certains aspects d’Hollywood peuvent commencer à revenir à la normale.

« Toute personne présentant des symptômes sera isolée immédiatement avant d’être renvoyée chez elle », nous a expliqué le responsable de la production d’Universal. «Nous voulons nous assurer que nous allons au-delà des protocoles nationaux pour créer un environnement sûr. Le coût n’est plus notre principale préoccupation maintenant: c’est la sécurité. Nous allons suivre les instructions de notre équipe médicale, mais nous sommes convaincus qu’avec la programmation échelonnée et les zones de talent et d’équipage, ainsi qu’un système de recherche des contacts, nous pouvons aller de l’avant avec un retard limité dans la production. «

Universal a publié une longue liste de précautions qu’ils envisagent de prendre pour assurer la sécurité et la santé des gens, mais que cela suffise ou non est très difficile à déterminer. Les taux d’infection semblent être à la hausse depuis que les pays ont commencé à laisser les gens reprendre leur vie normale et il y a de fortes chances que nous commencions le deuxième tour de ce genre plus tôt que tard. Nous avons encore deux semaines à un mois avant que cette production ne décolle, et beaucoup de choses peuvent changer d’ici là. Si Universal parvient à reprendre le tournage, ce film sortira probablement en juin 2021. Si non? Eh bien, nous pouvons supposer qu’une nouvelle date de sortie est dans les cartes. Voici la liste complète des précautions que Universal envisage de mettre en œuvre sur le plateau.

La commission d’un établissement médical privé appelé Your Doctor pour gérer l’ensemble des besoins médicaux de la production. Cela comprendra Covid-19, la fièvre et les tests d’anticorps, mais ils examineront également tous les désinfectants pour les mains, les mesures de distanciation sociale, les mises à jour du gouvernement et les meilleures pratiques. Votre médecin mettra à jour en permanence les mesures de sécurité de la production au fur et à mesure que la science et l’environnement évoluent et sera disponible pour des consultations de distribution afin d’examiner les problèmes de santé et de sécurité.

Le studio a chargé Your Doctor de tester toute l’équipe avant de commencer la production. Ils testeront ensuite l’équipage à plusieurs reprises tout au long de la production. L’ensemble de l’équipage sera également testé par anticorps. Des milliers de tests devraient être effectués au cours de la période de tournage.

Tous les membres d’équipage seront soumis à des tests de température tous les jours et ne seront pas autorisés sur le site avant la fin. Deux stations de test de température sans rendez-vous sont en cours de construction à chaque extrémité des studios Pinewood avec une capacité de 1 000 membres d’équipage sur 2 heures. Chaque station d’essai aura un compliment de médecins, d’infirmières et de cabines d’isolement. L’équipage sera vérifié qu’ils ont été testés par un système RFID sur mesure qui enregistre lorsqu’un membre d’équipage a été testé en température. L’équipage recevra également un bracelet en papier pour identification par la sécurité en guise de solution de rechange. Des stations d’essai de température supplémentaires seront installées sur place au besoin.

Le studio installe environ 1 800 panneaux à travers Pinewood et plus sur place. Ceux-ci comprendront des rappels que le nombre d’équipages sera limité à divers endroits, la nécessité d’une distance sociale (six pieds de séparation) et de systèmes à sens unique en fonctionnement.

Le studio déploie un programme complet de formation COVID à entreprendre par tout le personnel avant de commencer. Universal dispensera également une formation spécifique pour des groupes spécialisés (par exemple, le costume et le maquillage).

Le studio fabrique 150 postes de désinfectant pour les mains à positionner aux points situés autour des studios Pinewood. Ils mettent également 60 éviers supplémentaires. Tous les membres d’équipage recevront également une bouteille individuelle de désinfectant pour les mains lorsqu’ils commenceront.

La production doublera les recommandations de nettoyage et emploiera une grande équipe de nettoyage qui nettoiera continuellement tous les points de contact sur le site en plus de toutes les zones communes, les toilettes, le bien-être et les cuisines. Ils nettoieront avec des sprays antiviraux spécialisés adaptés à la situation. Le soir, toutes les toilettes, les parties communes, les zones de bien-être, les cuisines, les camions et les appareils seront antibuée. Les accessoires, la poignée, le SFX et la caméra utiliseront des systèmes de nettoyage antistatiques spécialisés.

Le studio met en place une «zone verte» pour le casting et l’équipe de tournage qui disposera d’un environnement de test amélioré. La «zone verte» sera surveillée pour empêcher tout équipage non testé de venir à titre de mesure supplémentaire pour empêcher toute propagation de COVID.

Universal disposera de détails de sécurité supplémentaires pour maintenir les centres de test de température et une autre équipe qui vérifiera que l’équipage est autorisé à pénétrer dans les zones vertes protégées. L’équipe de sécurité sera formée aux mesures COVID pour garantir le respect des opérations requises.

Jurassic World: Dominion, réalisé par Colin Trevorrow, stars Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy, Dichen Lachman, et Scott Brume. Il sortira le 11 juin 2021.

